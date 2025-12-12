蛇沒錯是我的錯！ 男遭緬甸蟒「繞頸、咬傷」首露面

林姓男子遭咬倒地後，民眾見狀，拿起工具幫忙捕蛇。（圖／Threads @_zhii._）

一名26歲林姓男子在屏東九如東寧路菜市場前，被自己的蛇咬傷，引發社會關注。事件發生於11日下午，當時林先生將自己飼養的緬甸蟒帶出門遛達，不料蛇突然繞住他的頸部並咬傷他，導致他頭部受到4公分撕裂傷，需要緊急送醫縫合。林先生於12日首度出面說明，強調事件責任在己，並非蛇的錯，同時為造成公眾困擾深表歉意。

事發當時，林先生在菜市場前遛蛇，卻意外被蛇纏住脖子後倒地，接著起身後又被蛇咬了一口，再次倒地且頭部濺血，情況危急，救護車隨即趕到現場。附近攤商目睹整個過程，他們表示當時看到林先生倒在地上，並不是在睡覺，而是被蛇咬傷。攤商回憶道，林先生說完話後就倒下去，一會兒後爬起來，但因為蛇已經勒住他，爬起來後就往後退，最後倒在雞蛋糕攤位那邊。

兩名熱心攤商手持長棍試圖協助處理蟒蛇，但蛇可能受到驚嚇，不斷往四處逃竄，甚至直接鑽進攤位。攤商描述事發地點就在下午賣雞蛋糕的攤位位置，林先生當時在那裡躺了一下。

林先生首度發聲，一肩扛起責任，強調「不是蛇的錯」，是他的錯。（圖／TVBS）

林先生在接受訪問時表示，他想做的就是把整件事情說明白，讓大家知道這不是蛇的錯誤，而是自己在不應該的時間把蛇帶到不適當的場所。他透露自己養蛇經驗約有5至6年，曾養過公蛇，並了解公蛇在發情期會比平時更神經質且具攻擊性。他強調平時在公蛇發情期會避免碰觸牠們，更不會將蛇帶出門遛。最後，林先生向網友、海軍、消防人員及醫護人員表達誠摯的歉意，為此次事件造成的困擾道歉。

