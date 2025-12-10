蛇皮纏天公爐、祭死雞…土地公降駕崩潰：很痛苦！地主下場曝光

記者簡榮良／高雄報導

這場糾紛橫跨人神兩界！高雄美濃區三降寮一間位處田間的土地公廟，遭人蓄意潑黑漆機油、天公爐用蛇皮纏繞、拜死爛雞，就連神像也不放過用黑色髒布覆蓋；神明為此降駕崩潰：「臉上的布很髒，我很痛苦」。原來是86歲馮姓男地主想拆廟種田，但訴求長期遭漠視，才會想出如此極端手法抗議，最後被警方依社維法法辦，而土地公去留要等鑑界結果。只是知情人士透露地主都幾歲了，說要務農不太合理，懷疑是要賣地或分家產。對此，地主不願證實。

86歲馮姓男地主想拆廟種田，但訴求長期遭漠視，才會想出如此極端手法抗議，最後被警方依社維法法辦。（圖／翻攝畫面）

落難神明，有苦難言。這座土地公廟位於德興里某處田間，香火延續超過70年，但近期開始出現異狀，天公爐被人蓄意用蛇皮纏繞、拜死雞，牆面、神像被潑黑漆、機油，居民以為是尋仇，追根究底才知道是地主惡搞；只是現年86歲馮姓男子，過去也曾是廟發起人，名字還被刻在捐贈芳名錄上，怎麼會13年後翻臉搞破壞？馮男供稱年事已高，想拆廟種田，一直有向信徒表達「不給拜」的訴求，卻長期遭漠視、被當耳邊風，信徒甚至集資修繕屋頂，地主一氣之下，才會想出如此極端手法抗議。

但知情人士透露，馮男年事已高，說要務農怎麼想都不合理，懷疑是要賣地或分家產；對此，地主不願證實。

中壇里長楊秋田指出，這間土地公廟災厄連連，信眾都拿地主沒輒，幾天前他因「完神」儀式需求去請神，發現土地公的臉部被蓋上黑色髒布，不久後神明附身抱怨說祂受不了這樣被對待，乩身在眾人面前哭喊「臉上的布很髒，要拿下來，我很痛苦」！

天公爐被人蓄意用蛇皮纏繞、拜死雞，牆面、神像被潑黑漆、機油，居民以為是尋仇，追根究底才知道是地主惡搞。（圖／翻攝畫面）

本來定調該廟屬於地主所有，自己破壞自己的東西，沒有毀損、提告等問題，但最後警方還是出手了。警方表示，報案人於 3 日晚間發現土地公廟遭不明人士潑灑機油，因影響社區觀感，於隔日晚間報案。警方到場後，報案人說，一名86 歲男子疑涉本案。由於該土地公廟所有權狀況尚未確認，警方先行依《社會秩序維護法》第68條第2款「滋擾公共場所」之規定，依法通知涉案行為人到案說明，並啟動後續調查程序。

員警在現場除蒐集相關事證外，也同步向報案人及行為人說明可循的法律途徑，包含民事請求與行政機關協調等方式，並明確勸戒不得再以私力救濟方式處理爭議，以免觸法。

民俗專家廖大乙建議應先向該土地公懺悔，求得原諒，以免遭受報應。（圖／翻攝畫面）

對此，民政局表示，鄉間農地存在很多未登記土地公廟，早年可能地主同意建廟，但後代子孫有不同想法，建議其他信眾與地主妥善協調，將神安置他處。

民俗專家廖大乙則示警，此行為相當不敬，還可能引來神明的懲罰。若不懺悔，可能會遭遇無名病、感情不順或小孩不乖等厄運。建議應先向該土地公懺悔，求得原諒，以免遭受報應。

