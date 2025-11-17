蛇蠍女逼死五人2／詐財洗腦恐嚇加逼債 李惠雯逼王家五口輕生手段超惡劣
行徑狠毒如蛇蠍的李惠雯，辯稱團購會員超過一億人，但檢方查出，她並無投資管道，而是挪用被害人資金，就是典型的「龐氏騙局」，後金補不上前金竟用威逼方式，強索王家人更高違約金來補自己闖下的麻煩，並鬧出人命。
李惠雯以團購投資為名，要求投資人先交納5千至1萬元的會員費，並保證每月可獲得10％利潤，還聲稱這些資金會用來運營一個大型網絡購物平台，並承諾定期支付利息。
然而，李惠雯的團購投資根本沒有任何營運事實，檢方發現，這些資金完全未用於實際的業務經營，而是用來支付之前受害者的投資報酬，以新投資者的資金來維持運作，即典型的龐氏騙局。不僅如此，李惠雯還使用黃金投資來誘使受害者繼續投入資金，聲稱自己能夠以比市價高的價格將黃金變賣，並保證每位投資者能獲得高額回報。
李惠雯聲稱，若投資者購買黃金並交給她，她會負責繳納所有刷卡費用，並保證能夠賺取4千到1萬元不等的利潤。這些看似天上掉下來的報酬，讓許多人深信不疑，進而掉入投資陷阱。
王家五口逐漸發現李惠雯的計畫並不如她所說的那樣可靠，開始拒絕繼續投資時，李惠雯的真面目便顯現出來。她不僅對王家進行言語威脅恐嚇，甚至要求王家支付不合理的違約金。
根據檢方調查，李惠雯在6月透過訊息威脅王家，表示如果不繼續投入資金，她將索取530萬元違約金。她還威脅說：「我哥哥已經請了有精神病的人…他進去一定是把你家隨意砸」「有精神病的人殺人也不會有罪」，這樣的恐嚇讓王家陷入極大的恐懼與壓力中。
不僅如此，李惠雯見王家人未有動作，再次發送威脅信息，要求支付450萬元，並在訊息中說：「我真的很可怕，若不繳款，我就去你家幫你重新裝潢一下」，暗示她會對王家進行砸屋等暴力行為。此外，她還發送自傷、滿身血的照片，企圖讓王家產生心理恐懼，進一步迫使他們繼續交錢。
在這樣的精神折磨下，王家五口終於無法再忍受李惠雯的威脅與騷擾，7月2日集體走上絕路。王家留下的遺書中，字字句句都充滿了無奈與絕望，還忿恨寫道：「到死都不知道公司名、地址，賣房子還不夠，一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還帳。」這些簡短卻令人心碎的文字，無情地揭示了在詐騙與恐嚇的雙重壓力下，受害人多麼痛苦絕望。
王家五口之死，無疑是李惠雯詐騙行為的最直接後果，但它也再次警示社會：詐騙無處不在。無論家庭主婦或上班族，面對這些「保證回報」的騙局時，總是因為貪婪和無知而落入陷阱，最終不僅失去財產，還可能因此失去生命。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
蛇蠍女逼死五人／蛇蠍女詐騙得手再加碼恐嚇 豐原五口遭精神凌虐逼死內幕
蛇蠍女逼死五人1／極惡女團長黃金詐騙老公小孩全涉案 洗錢設斷點手法曝光
