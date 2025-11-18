蛇蠍女逼死豐原五口內幕曝光！週刊爆她「精神凌虐」詐騙得手還加碼恐嚇

豐原五口命案，涉案的黃金團購主李女5日晚間被依照詐欺、恐嚇、《洗錢防制法》，訊後移送台中地檢署偵辦。讀者提供



台中豐原王家5口今年7月被發現陳屍在自家經營的軍用品店內，事後追查發現五人生前遭遇黃金投資詐騙、地下錢莊逼債等，陷入債務深淵而集體輕生。《鏡週刊》今（11/18）揭露綽號「李團長」的主謀李女詐騙恐嚇手法，檢調形容李惠雯的手法已非單純詐欺，而是連續性精神虐待與逼債，最終將一家5口推上絕路。

豐原五口命案發生在7月間，經營軍用品店的王家五口包含王男（62歲）、妻子凃女（63歲）、大女兒（35歲）、二女兒（34歲）、兒子（28歲）被發現陳屍店內。檢調追查發現，王家大女兒透過「美容師同學」張女介紹結識黃金團購「李團長」，以「團購刷卡投資黃金」為名，利用龐氏騙局包裝成穩賺不賠，讓王家人一步步越陷越深，短短數月共刷53筆、達639萬元。

據了解，王家人前後共投資752萬元，當得知遭詐想停止投資拿回本金時，李女竟使出恐嚇戲碼，強調沒事前告知就停止投資已屬違約，強索530萬元，還連續傳「有精神病的人殺人也不會有罪」、「我真的很可怕」等簡訊威嚇，甚至傳割腕血照製造恐懼，逼得王父抵押房產籌款，背負8%月息。

檢調調查，王家與李女去年6月接觸後，便被其宣稱「每月固定10％報酬」的投資團購吸引，原以為能靠「刷卡買黃金」賺取每月高額報酬，未料等待他們的竟是無止盡的索討、恐嚇與精神壓迫，王家大女兒生前留下「我們笨、被騙，用死亡面對」的遺言，跟家人集體走上絕路。

據檢方深入調查，李女的過往充滿了財務危機與違約記錄，欠下高額債務，竟靠詐取他人財物「彌補」過去的債務。檢調形容李女的手法已非單純詐欺，而是連續性精神虐待與逼債，由於李女把騙來資金匯入老公及小孩帳戶，隱匿犯罪所得涉嫌洗錢，檢警已把她老公、小孩在內的7人列為被告，擴大偵辦中。李女14日遭台中地檢署起訴，檢察官具體求處15年以上刑期。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

