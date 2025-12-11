蛇行機車被抓包！ 金門通緝犯騎車玩命逃不過警方神速包夾

蛇行機車男子遇上警察包夾，一查身分竟是傷害通緝犯。（圖 ／翻攝畫面）

金湖分局金沙分駐所員警日前在環島東路二段鵲山圓環執行巡邏勤務時，發現1名洪姓男子騎乘機車行跡相當怪異，洪男的車速忽快忽慢，不僅在車道中央蛇行，還有明顯搖晃和不穩定的駕駛行為，令員警高度警覺。員警立刻上前示意停車盤查，但洪男情緒激動態度敷衍，甚至一度企圖催油門逃離現場，可說是「挑戰警方耐心」。

面對洪男的突然舉動，警方立即採取前後包夾方式進行戒護，成功控制住洪男，並進一步進行身份查證。透過警用 M-POLICE 系統比對資料，警方驚訝地發現，洪男竟是金門地檢署發布的傷害案通緝犯，當場依法逮捕，避免了可能發生的危險事故。

警方隨後對洪男隨身物品及機車進行檢查，確認其並未攜帶任何違禁物品，並將其帶回分駐所偵訊，隨後洪男被解送至金門地方檢察署歸案，等待司法處理。

金湖分局長王貞惠表示，農曆新年將近，警方將持續加強巡邏與路檢工作，對於任何試圖規避司法或心存僥倖的犯罪行為絕不寬貸。她強調，這次成功攔截通緝犯，也希望能讓民眾安心過好年，享受平安的假期，警方呼籲民眾，遇到道路上可疑行為或違規車輛時，應保持安全距離並及時通報，以協助維護交通安全和社區治安。

