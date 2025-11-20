蛇行逆向撞警車後落跑！ 警追逐約1公里壓制送辦

高雄市 / 綜合報導

高雄一名30歲李姓男子，今(20)日凌晨1點多，騎乘機車行經中山路及三多路口，突然逆向還蛇行，隨後撞上等待轉彎的巡邏警車，只是肇事後，他直接逃逸，警方追了上去，後來在距離事發處約一公里遠的路口攔下來，將他依法送辦，男子除了得面臨肇事逃逸，最高三千元及吊扣駕照三個月，警方針對多項違規行為，也依妨害公眾往來安全罪，移送地檢署偵辦。

監視器畫面拍下，巡邏警車，停在路口準備轉彎，這時，一名騎士，從對向跨越車道後，撞上警車車尾，沒想到，竟然迅速揚長而去，員警下車，察覺不對勁後，立刻上車踩下油門追上去，將人攔截下來，遭員警壓制在地時，肇逃騎士神情緊張情緒激動，表示自己身體不適，也先被送往醫院治療。

目擊民眾說：「聽到有警察鳴笛就看過去，然後看到他很快的，衝了過來，我想說這是在辦什麼案，然後就想說，一定在追前面那台機車吧，聽他們講說在三多那邊發生擦撞。」

事發就在，20日凌晨一點多，30歲李姓男子，騎乘機車行經苓雅區中山路及三多路口時，不僅蛇行還逆向，隨後，撞上巡邏警車後，逃了大約一公里，才在中山路及五福路口，被攔了下來。

五福所所長黃立凡說：「肇事逃逸處以新台幣1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。」針對男子，肇事逃逸行為，警方說除了最高面臨3000元罰鍰，駕照恐怕也得被吊扣3個月，而逆向等行為，涉及妨害公眾往來安全罪，訊後也被移送地檢署偵辦。

