蛇行隨意變換車道 36歲男涉毒駕起獲依托咪酯煙彈

cnews204260104a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市三峽警分局員警，昨（3）日凌晨1時21分左右，在轄內三峽區中正路一段與大同路口，查獲1名涉嫌違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌的張姓男子。三峽警分局表示，員警巡邏時發現，張嫌開車蛇行隨意變換車道，攔檢後共查扣依托咪酯煙彈3顆、3小包安非他命毒品粉末等，隨後實施唾液快篩，張男的檢測結果，果真呈安非他命及依托咪酯陽性反應。

三峽警分局表示，當時員警巡邏發現，1輛自小客車行車不穩、蛇行變換車道，立即上前攔查。張姓駕駛下車時，神情恍惚，甚至未將車輛完全停止便下車，險些釀成交通事故。員警合理懷疑，他有飲酒或施用毒品的情形，於是進行酒測，但結果為零。隨後在張男同意下實施唾液快篩，檢測結果呈安非他命及依托咪酯陽性反應。

廣告 廣告

警方表示，唾液毒品快篩後，張嫌隨即主動交出1顆煙彈，員警附帶搜索時，再查獲煙彈2顆、煙桿1支及不明結晶夾鏈袋3包。初篩檢測，煙彈3顆均呈第二級毒品依托咪酯陽性，夾鏈袋3包則呈安非他命陽性。員警除依法移送偵辦，也針對毒駕違規部分製單及扣車。

cnews204260104a02

警方表示，張男涉嫌毒駕，可罰3萬元到12萬元罰鍰，還須扣車移置保管。另另包括涉危險駕駛蛇行，可罰6000元到3萬6000元。變換車道不使用方向燈，可罰1200元到3600元。任意跨越兩條車道，可罰600元到1800元。任意駛出邊線，可罰600元到1800元。共計8件違規罰單，最高可罰17萬2200元的罰鍰。

三峽警分局長許再周呼籲，毒品不僅危害身心健康，更可能造成公共安全風險，害人害己。請民眾務必遠離毒品，珍惜生命，守護家庭與社會安全。

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

女子跳車裸奔 情侶為錢吵架40歲婦嚇壞路人

火場分秒必爭 消防署提醒應變逃生及火災預防有要訣

【文章轉載請註明出處】