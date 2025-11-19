蛇類活躍季節 咬傷急救避免錯誤步驟

〔記者王涵平／台南報導〕暖冬氣候，毒蛇出沒活躍，麻豆新樓醫院急診科醫師施信安提醒，遭遇毒蛇咬傷應正確應對，避免錯誤步驟。施信安表示，正確的應對措施對於降低潛在危險至關重要，錯誤處理方式切勿做，許多常見的錯誤急救行為可能會加重病人的情況。

毒蛇咬傷不擠壓傷口：擠壓會導致毒液更迅速地進入血液迴圈。不吸吮傷口： 吸吮不能有效去除毒液，且可能導致口腔感染。不冰敷、不熱敷： 這些做法可能會改變血液迴圈，導致毒素擴散的速度加快。

施信安說，正確處理步驟包括清潔傷口： 立即用清水沖洗傷口。消毒處理： 用消毒劑處理以降低感染風險。立即就醫： 最重要的一步是及時就醫，接受專業醫療人員的評估與治療，包括施打蛇毒血清、使用預防性抗生素以防止細菌感染。

