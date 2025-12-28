蛇
敞開哥的陸軍迷彩，捲起貼身內裡，一條寬三四指、長二十幾公分的帶狀疱疹於他的腹上現形。
連日執行任務，加上壓力長久累積，潛伏在神經中的毒終於鑽出體外。哥失去意識，躺在病床上又沉又軟，水泡卻飽滿圓潤，閃著血色瑩光。
哥畢業時正值金融海嘯，爸待了十年的公司惡性倒閉，媽放無薪假，我們兄妹皆揹學貸，一人入伍，一人尚在就學。得知哥簽下四年志願役時，爸媽大吵一架，爸氣哥不明當兵的苦，也疑心媽早就知情，譴責她賣子還債；媽當家理紀，雖灰心哥瞞著她，亦大聲反駁，「做兵有啥毋好？厝裡開銷免錢？伊貸款免錢？」
我躲進房間與哥通電話，「是因為爸失業嗎？」
哥說自己沒那麼偉大，「學貸不快點還完，我不好睡。」語畢又道，「況且，現在有比當兵更好的選擇嗎？」哥的話我似懂非懂，新聞倒進一步驗證他的說法。在金融海嘯推波助瀾下，那年有近四千人搶奪不到一千個志願役名額，他們是否都像哥一樣，自覺做了最好的選擇？
哥的同袍中，投入志願役的人大多分兩類：一是家中欠債或經濟困難，如他自己；另一是對未來茫然又無專長，進軍隊躲躲，如哥的同梯H。
H抗拒繼承家業，後選擇從軍。周末，H約哥去夜店時總順口約我，美其名人多熱鬧，時間一長，我發現他需要新面孔聽他訴苦。他常說家裡工作苦，甚至苦過當兵，哥聽膩了，坐在一邊菸不離手，啤酒一瓶瓶下肚。
我問H，頭家囝（kiann）辛苦在哪。「再認真我爸都不滿意。」他說，「當兵不是，當兵最忌諱認真。」抱怨再多，H有賓士能將現實噪音阻絕在車門之外。他在父輩眼中或許是不合格的接班人，但血液裡生意囝的天性，加上運氣不錯分發到好單位，H在部隊混得並不差。
真正難混的是哥，他喝醉後被舞者拉上台扒掉衣服。
哥的營區在山城以嚴厲為名，部連私下流傳一句話：「講軍用不講信用」，意謂上級反悔是情非得已，下屬執行有失則軍法處置。志願役蜜月期一過，學長推舉資歷最菜的哥，專管全營通訊部品維修。通訊器材屬於保密儀器，上級盯得嚴，出紕漏易被懲罰，哥憂心勝任不了，長官承諾會好好照應。
不料初期老鳥避責，哥摸不清眉角，軍需送修數量有誤，他連續被禁足，周末不得返家。
我問，「長官不是答應要挺？」長官說要殺雞，做做樣子。
我曾以為身不由己，是打工為五塊、十塊的外送費和老闆吵架，撕破臉，隔天仍硬著頭皮打卡上班。爾後明白，將人死死箝制住的是社會困境，抵抗和憤怒無用，低潮脆弱時，渴望自由的意念竄動得越發厲害。
氣氛非常狂熱。舞者丟開哥的眼鏡，用衣服罩住他臉，再扒下牛仔褲。眾人驚呼，哥穿著內褲自在擺動身體，如入無人之境。台上的音響陡然發出尖銳的嗤嗤聲，哥瑟縮肩膀，台下炸開笑聲，熱浪襲面，我一時頭暈後仰，H卻伸長脖子，將身體往前再探，「我早就告訴他不要太ㄍㄧㄥ喔，學學我。」看著H饒富興致的臉，一股與酒意同樣難耐的不適感驟然翻湧，我強忍嘔意，慌忙逃離現場。
哥需要酒精和瘋狂麻痺自我，也需要一趟緩慢的回程調劑收假心情，我考到駕照後，負責周日送哥返營。晚上七點收假，傍晚五點半出發，路程僅半小時，車子先從容進市區買些炸物和珍奶，結束後掉頭往目的地邁進。速度不必太快，方便哥能悠哉吃點東西，他說過禮拜天起床心情最糟，但一周下來，在車上吃東西最有滋味。
吃完東西，車子往往轉入大甲溪上一座便橋，夜裡河風徐徐，哥顯得輕鬆許多。此刻他的話比平常多，會聊命運不公、在軍隊勤懇有罪，偶爾自嘲，若像H一樣有個富爸爸，當兵就能是種體驗。
我們走最迂迴的路線抵達軍營，卻不知不覺，踩進兄妹相絆的那條線。
一天，爸桌上壓了張寫著我名字的學貸清償證明，我方知他和前公司調解結束，索回欠薪和勞退。
我問，「那哥呢？」爸說，「遮錢作嫁粧予你，查埔囡仔（tsa-poo gin-a）要靠家己。」
周末回營，我問哥手邊如果多了一筆錢，打算怎麼用。哥說，「當然是學貸清一清，志願役退一退。」他反問，「你是不是想唸研究所？」我愣了一下，哥又說，「想唸就唸，家裡還有我。」
話語一落，軍營近在眼前，忍了整路的話傾瀉而出，「爸幫我還完學貸了，對不起。」
沉默如大霧籠罩，霧裡的表情我既熟悉又模糊，聲音猝不及防刺來──「這關你什麼事？我沒想過可以靠誰。」說完，哥下車提行李。我被困在駕駛座，不若往常那樣立於車旁，等他回望時高揮大臂；他亦無叮嚀開慢一點，而是逕自走向鐵門，在背影被吞噬前，都不再回頭。
*
升大四暑假，我從飲料店兼職轉為短期正職，表面上為賺取房租，實則想躲避哥。
老闆對正職的規範多於兼職，特別重視禮儀及人和。工作時，要高喊歡迎光臨，和騰出雙手捧接零錢，否則須在眾目睽睽下，伏著身軀承接老闆不滿。中暑、生理痛臨時請假，老闆的電話隨之而來，左一句草莓青年，右一句學歷無用，結束前更諷大學生最應學的是做人。
七月，三坪大的前台凝聚豔陽熱氣、後廚煙火氣和老闆怒氣，我追著哥的背影，以為自己在熬，媽的話卻割開我所有幻想。
哥的崗位苦在問題總伺機於暗處，人心的刀子不知何時落下。他升上學長後，責任和壓力層層盤繞，一犯錯，言語便如毒牙咬進皮肉。日子順遂時，哥會指著路旁新屋廣告作夢，告訴媽，「等存夠錢，幫家裡換一間大坪數的房子。」可一旦錯誤與責難再三襲擊，積壓的毒素也僅在家裡爆發，「這個家沒有我，早就垮了。」兩敗俱傷後，他躲回陰暗房內，門下溢出電視螢光，敲門進去，房間像無聲戰場，菸霧瀰漫、滿地灰燼。媽問怎麼了，他說對不起，跟著催促她去休息。
媽打電話問我什麼時候回家，和哥聊一聊。
我忍不住問，假設痛苦是果，導致他如此的因有沒有我？
電話那頭一片默然。
夏天颱風頻頻入境，一次強颱走後全台災情慘重，除了例行庶務，哥要與部隊深入南部山區，清理被土石流掩蓋的小學。
哥一入山便音訊全無，媽催促我聯繫他，留下數通未接後，我在第四夜接到回電。原來乾淨清澈的陽光會延誤賑災進度，日久，泥土堅硬如石。為了搶修校園，每日一睜眼，就是不停揮動鏟子，氣力耗盡時，要洗腦自己是麻木無覺的傀儡，直到夜裡拿菸的手顫抖不止，背脊痠痛難眠，才記起自己終究是個人。
這天晚上，山中沉靜到近乎凝固，我分不清哥是抽菸還是嘆氣，他說H退役了。H的官方說法是父親身體不好，要回去盡孝，對哥則說快逃。
我問，「你想嗎？」
「沒有一天不想，」哥說，「可是，要怎麼逃？」
軍隊在災區滯留七天，哥任務結束尚不得返家，要立即歸隊，出一趟軍需。下山前，他傳訊說喉嚨異常疼痛，無就醫空檔，請家人幫忙送感冒藥到隊上。
房地產復甦的速度遠勝百業。不知何時，通往軍營道路兩側的手寫看板升級為大型鐵架，標語從「買到賺到」變「下手要快」，價格由腰斬到飛漲。廣告下的陰影長得大又快，哥的夢逐漸照不到太陽。
媽和我抵達時，哥當場拆開藥包，將藥丸乾吞入腹。
媽問，「袂當請假嗎？」
哥失笑，「妳想咧？」
到了預定休假日，媽等不到哥消息，軍隊卻先來電。對方說哥呈報部品遺失後，遲遲未歸營，問人有無和我們聯繫。
我們打了一整晚的電話都直入語音信箱。深夜哥打進媽的手機，媽接起後尚未開口，「媽，我今嘛若轉去，會死。」我貼在手機另一側聽，哥的聲音被湍急溪水聲沖的好遠，我害怕他想隨溪水遠去。媽讓哥回家，他說不行，回家鐵定被找到。媽含著濃濃的鼻音要他堅強、要他面對，末了哥只說好，便掛斷電話。
電話不通，爸找了一夜，媽徹夜未眠。翌日早上軍隊又來電，說哥清晨返營，但發高燒已被送至急診室。我們到醫院後，哥獨自躺在角落病床上，身邊空無一人。護士建議幫他物理性降溫，媽急急買回臉盆毛巾。不過，當看見密密麻麻的疱疹時，她忽然僵住，而哥短淺急促的呼吸聲，好似喉頭被緊縛，竟像在求饒。
哥清醒後告訴我們，長官要將遺失的責任算在他頭上。
黑鍋莫名，找到軍需更莫名。回營後他被約談，依舊是那套忍辱負重、顧全大局。談話時哥反映胸口悶痛，長官卻說，「別裝了。」好在學弟不忍，扶他進醫務室。醫官果斷開了外出醫單。長官知悉後又將人叫回，先批判哥越級報告，最終才放人出營治療。
媽聽完想打電話到軍隊投訴，哥拉住她的手說，「打了也沒用。」
媽還是打了。
醫生診斷病情是化膿性扁桃腺炎，急性期要住院退膿。期間，長官遣人送來慰問品，亦打電話允諾，願破例讓哥返家休養，康復再回崗位。媽的語氣雖嚴肅節制，但雙手牢握電話的模樣誠摯地像握住對方的手，掛電話前，更反覆說「麻煩多多照顧」，朝壁面不停鞠躬。我從媽手中抽走電話，聽見另一頭話斷斷續續，雜訊刺耳，「應……嘶……的，嘶嘶……該的，不客……嘶嘶……。」
出院前，醫生囑咐充足睡眠，飲食要清淡均衡，無奈扁桃腺炎影響吞嚥，帶狀疱疹神經痛不利睡眠。少食不言，終日意識飄忽的醒著，哥瘦了一圈。媽提議出門走走，哥搖頭，說回家已經很好。
待疱疹收乾成痂，學長來電慰問，順勢訂下回營日期。
歸隊那日，媽問，「莫做兵啊好無？」哥接過她手上的保健食品放進行囊，爸趁哥著裝，將一疊護身符偷塞進行李內袋。
路上，我照例進市區買了哥最愛的炸物和珍奶，我們不提他的病、醫囑和回去會怎樣，他安靜的吞嚥，我放慢車速。吃完東西，哥要求去一趟軍用品店。我看他拿小籃子在店內徘徊，以為只是閒逛，上車後，他手中捏著一張小小的深藍色軍用名條，仔細看，寫著「通訊士」。
如果我們是善於理財的家庭，懂得跟時間和債務談判，大家還會覺得欠錢像欠命一樣，越想甩脫，卻絞得越緊？抑或，有人能告訴哥，利息小於自由，我是不是就不必看他下了病榻，再走進軍營？過了便橋，售屋看板聳立如鱗，哥將頭伸出窗外吹風，淡淡說道，「我想買房，是想幫自己找個理由撐下去。現在好像連作夢的機會都沒有了。」看板燈光如蛇信向著哥猛烈吞吐，在他走入鐵門後，繼續蜿蜒前行，尋找下一個獵物。
哥重返崗位後，金融風暴趨緩，爸找到正職工作，媽恢復工時，家中經濟鬆綁。隔年六月，我畢業進補習班工作，哥被調至南部據點，遠離山城。好不容易撐過了試用期，拿到全薪，我告訴哥，「退役吧，你也有我。」這次他笑得溫和，但還是那句「不關你的事」。
然而周末夜半，當電視螢光又溢出門下，推開門，會見他赤裸上身抽菸，曾經的帶狀疱疹蛻去外皮後，仍圍纏他半身腹肚，像一條蛇。
個人簡歷
筆名尹金，畢業於東海大學中文系。曾獲林榮三文學獎。
目前為補教老師，寫作、生計、生活經常互相拖延。
