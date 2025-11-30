「蛇prise！小腳丫大集合！」早產兒回娘家 70 位巴掌仙子溫馨歡慶世界早產兒日

【記者 王雯玲／高雄 報導】3年前，鄭媽媽經試管方式受孕雙胞胎，但懷孕過程不穩定，一直臥床安胎及藥物治療，但是2個小兄弟仍選擇在24週來報到，哥哥出生體重僅595公克，弟弟僅412公克，因為心跳及血氧十分不穩定，經緊急插管處置後進入新生兒加護病房接受照護，令人難過的是，出生第二天弟弟當了小天使。在醫護團隊努力不懈的堅持及照護下，哥哥經過5個多月後順利出院返家，從 24 週極早產走到今天，如今小小勇士鄭小哥哥已經滿3歲了，非常的活潑可愛。

每年 11 月 17 日是「世界早產兒日」，為了歡慶這個特別的日子，高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）今（30）日特別邀請 70 名早產兒及其家庭共同參與一年一度的回娘家盛會。高醫新生兒科每年照顧超過 200 位早產兒，在新生兒科團隊完善照護下，讓這群「巴掌仙子」可以健康成長。今年以蛇年為主題，舉辦「蛇prise！小腳丫大集合！」活動，邀請 2020 年 1 月至 2023 年 7 月出生、現齡 2 到 5 歲的早產兒家庭熱情參與。活動中，由麥當勞叔叔與新生兒科醫護同仁帶來活潑的洗手舞帶動唱，衛教洗手的重要性，現場還播放早產兒住院期間的成長紀錄影片，與家長真摯分享，氣氛溫馨感人。回娘家活動，除了再次和醫療團隊相聚，另外也精心安排了身體檢查、發展評估、闖關遊戲及抽獎等多元活動，讓這群當年出生提前報到的小腳丫們都能滿載歡笑而歸。

近年來台灣早產率呈上升趨勢，根據衛生福利部國民健康署統計，2022–2024 年早產兒比例平均達10.88%，也就是平均每 10 名新生兒中就有 1 名是早產兒。過去早產兒醫療費用相當龐大，健保開辦後讓醫護人員與家長得以無後顧之憂全力投入救治，醫療品質也大幅提升。

院長室曾良鵬醫務秘書表示，高醫新生兒團隊照護優異屢獲肯定，自 2011 年起多次榮獲國家品質標章（SNQ）；2015 年早產兒哺餵母乳率更達 100%，時任新生兒科主任陳秀玲醫師亦獲頒國民健康署母嬰親善個人貢獻獎。同年獲第 16 屆醫療品質獎銅獎，隔年再獲銀品獎，2018 年更勇奪金獎。2020 年新生兒醫療聯合網路（2017–2019 年綜合表現）中，高醫在極低體重早產兒死亡率及併發症指標皆為全國第一。

高醫小兒部新生兒科主任鐘浩瑋指出，早產不僅依胎齡判定，也需考量出生體重。高醫每年約有200多位早產兒出生或入院治療，跨域團隊提供全面完善的精準照護，讓這群巴掌仙子都能獲得最佳醫療協助。其中，出生體重 1000 公克以上的早產兒存活率高達九成，而 1000 公克以下或患有重度先天性疾病的新生兒，治療成果也相當良好。

今年的「早產兒回娘家」活動，除了讓家長彼此交流育兒心得，院方也邀請眼科部、復健部、小兒神經科等多位專科醫師分享早產兒照護要點。現場並由復健部的物理治療師、職能治療師、營養師及新生兒科醫護共同進行發展、神經、眼科及營養評估。今年評估站由往年的三站增加至五站，新增粗大動作、精細動作與語言等面向的篩檢，同時規劃符合不同年齡層的親子闖關遊戲，讓整體活動更加充實且具教育意義。

今日陪同寶貝參與活動的家長，是對高醫新生兒團隊最溫暖的支持，而這群健康長大的小朋友更是團隊最大的驕傲與前進動力。透過本次充滿笑聲與感動的活動，高醫與家長、小朋友們約定：明年繼續回娘家，一起見證孩子們更棒的成長。（圖／記者王雯玲翻攝）