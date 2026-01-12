蛋價每台斤漲3元 天冷供給少、火鍋店需求大

（中央社記者汪淑芬台北12日電）台北市蛋商業同業公會理事長林天來今天說，這週蛋價每台斤上漲新台幣3元，主要是最近天冷，蛋雞產蛋量下滑，但火鍋店等用量需求變大，價格提升。

林天來告訴媒體，根據蛋商公會決議，這週批發蛋價從每台斤39元調整為42元，產地價由每台斤29.5元調整為32.5元，回到去年12月初至12月中旬的水準。

林天來說，天冷時蛋雞產蛋的數量就會減少，最近一波波冷氣團來襲，而冬天的雞蛋銷量原本就比較大，尤其是火鍋店，所以蛋價上揚。 ˉ

根據農業部官網最新顯示，目前產蛋雞隻數為3790萬隻，日產量達12.6萬箱（每箱200顆），仍略高於每日平均需求量12萬箱，可滿足市場需求。

台北市是台灣雞蛋流通量最大的城市，台北市蛋商公會的報價常被視為其他縣市的參考依據。（編輯：李亨山）1150112