蛋價每台斤漲3元 天冷雞蛋產量少、火鍋店需求大

台北市蛋商業同業公會理事長林天來今天表示，這周蛋價每台斤上漲新台幣3元，批發蛋價從每台斤39元調整為42元，產地價由每台斤29.5元調整為32.5元，由於天冷蛋雞產蛋量下滑，但火鍋店等用量需求大，因此價格提升。

台北市蛋商業同業公會理事長林天來12日表示，這周蛋價每台斤上漲新台幣3元，批發蛋價從每台斤39元調整為42元，產地價由每台斤29.5元調整為32.5元。（中央社資料照）

林天來告訴媒體，根據蛋商公會決議，這周批發蛋價從每台斤39元調整為42元，產地價由每台斤29.5元調整為32.5元，回到去年12月初至12月中旬的水準。最近冷氣團接力來襲，天冷時蛋雞產蛋數量減少，且冬天雞蛋銷量本來就比較大，尤其是火鍋店，所以蛋價上揚。

廣告 廣告

根據農業部官網最新顯示，目前產蛋雞隻數為3790萬隻，日產量達12.6萬箱（每箱200顆），仍略高於每日平均需求量12萬箱，可滿足市場需求。

台北市是台灣雞蛋流通量最大的城市，台北市蛋商公會的報價常被視為其他縣市的參考依據。