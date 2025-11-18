蛋價漲2元每台斤45元 天氣轉涼雞蛋供應減少

台北市蛋商業同業公會日前開會，這周蛋價每台斤漲2元，昨天（17日）起批發價由每台斤43元漲至45元，明天起產地價由33.5元漲至35.5元。公會理事長林天來今天表示，主因天氣轉涼、轉冷，雞蛋供應減少。

台北市蛋商業同業公會日前開會，這周蛋價每台斤漲2元，17日起批發價由每台斤43元漲至45元，19日起產地價由33.5元漲至35.5元。圖為台北市一般通路販售的雞蛋。（中央社）

林天來告訴媒體，天氣轉涼、轉冷後，蛋雞生產雞蛋的數量會下降，供應量也減少，但需求增加，價格提升。

根據農業部雞蛋產銷資訊，統計至10月底，連3週雞蛋每日供應量為12.5萬箱（每箱200顆），比國人平均每天雞蛋需求量12萬箱略多。