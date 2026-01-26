蛋價連三周調漲！每台斤漲3元 天冷產量少、年節需求增
蛋價連三周調漲！台北市蛋商業同業公會理事長林天來今天（26日）表示，本周蛋價每台斤調漲新台幣3元，批發價從每台斤44元漲至47元，產地價明天（27日）起由每台斤34.5元調高為37.5元，主因是天冷導致雞蛋產量下降，且年節將至，需求量提升。
台北蛋商公會公布本周蛋價，批發價今天起從每台斤44元漲至47元，產地價明天起由每台斤34.5元調高為37.5元。林天來告訴媒體，由於最近天氣冷，雞蛋產量下滑，且過年快到了，雞蛋需求量增大，因此調升價格。
台北市是台灣雞蛋流通量最大的城市，台北市蛋商公會報價經常被視為其他縣市的參考依據。
根據農業部官網最新資訊顯示，國內產蛋母雞約3746萬隻，相較上周的3790萬隻略減；雞蛋每日產量約12.5萬箱，仍略高於每日平均需求12萬箱，整體供應可滿足市場需求。
責任主編：于維寧
