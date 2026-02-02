蛋價「跳著漲」！營養師揭「1吃法」超值：更營養又好吸收

記者鄭玉如／台北報導

近期受到寒冷天氣影響，產蛋量下降，加上禽流感疫情，雞蛋批發價約每斤47元。營養師林雨薇提到，買雞蛋時發現價格不斷攀升，就連店家也感嘆「應該還會再漲」，面對不再便宜的蛋價，她分享雞蛋的超值吃法，例如熟蛋比生蛋更營養又好吸收。

林雨薇在臉書粉專表示，雞蛋對她而言，幾乎是不可或缺的存在，營養密度高、料理百搭、價格實惠，一顆蛋能為一餐提供7g蛋白質，不過最近蛋價變得不便宜，受台中豐原禽流感影響，加上天氣忽冷忽熱，雞蛋整體產量下降，「這陣子真的明顯感受到，蛋價不是默默漲，而是跳著漲」、「雞蛋突然變得比以往更難隨手買、無痛吃」。

林雨薇提到，雞蛋的營養價值超級穩定，含有9種必需胺基酸，吸收率高，食用時建議以「熟蛋」為主，比生蛋更營養又好吸收，生蛋的蛋白質吸收率只有一半左右，而熟度剛好的熟蛋超過90.9%，而且加熱後還能破壞干擾維生素吸收的卵白素。

另外，蛋黃並非全是壞處，許多人擔心膽固醇過高，因而選擇不吃蛋黃，不過蛋黃富含維生素 A、D、E、葉黃素、膽鹼。還有研究發現，經常吃蛋者的肌肉量比例更高、體脂肪偏低，西班牙年輕成人若每週吃超過5顆蛋，BMI、腰圍比、體脂率明顯較低，且瘦體組織更高。

林雨薇提醒，如果屬於「膽固醇高反應者」（Hyper-responders），約佔人口總數15至25%，指的是吃進膽固醇後，血中總膽固醇或LDL-C明顯上升的人，雖然可能反應輕微，仍建議留意攝取總量，同時搭配蔬菜與不飽和脂肪酸來源的食物，有助於脂質代謝平衡。

