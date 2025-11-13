蛋品3度驗出芬普尼超標 彰化文雅畜牧場主遭帶回訊問

彰化縣府11日前往文雅畜牧場，再度封存採樣相關檢體及蛋品，一共有25件，13日結果出爐，還是有1件蛋品驗出芬普尼代謝產物0.045ppm殘留，這也是10月27日以來，第3度驗出有殘留反應。

彰化縣動防所所長董孟治說明，「持續管制，每日派員進行雞蛋的清點，並封存在這畜牧場裡面。」彰化縣府持續管制監控，清查封存該廠蛋品。

但芬普尼究竟從何而來？彰化縣動防所初步排除周邊環境及飼料受污染，但羽毛檢體直接驗出芬普尼， 研判場主直接將驅蟲藥噴在雞隻身上，但場主否認，彰化檢調13日也將場主帶回調查。

廣告 廣告

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁指出，「於今日進場搜索，全面採集檢體送驗，檢察官並查扣相關證物及藥品送鑑定，負責人等由執行機關帶回接受調查。」

國內爆發市售蛋殘留芬普尼，食藥署在事件最初認為是個案，並未擴大抽檢，也引發立院藍綠批評。有立委指出過去7年隨機抽驗4232件，僅1件出現殘留就定調是個案，實在太過草率，應該擴大調查。食藥署解釋個案是指目前，不排除橫向有更多案例。

食藥署長姜至剛對此解釋道，「假如芬普尼持續存在，我們要做擴大調查，因為我們驗的從民國107年到現在，4232件到現在沒有驗到1次，表示它的風險、它出現的次數並不是常態的。」

是不是要擴大調查？食藥署沒有鬆口，彰化的在地蛋農則指出，連續3次都在蛋品驗出有芬普尼殘留，但環境卻沒有驗出，推測飼料中可能被加入驅蟲藥，也可能有不只1家這麼做。

彰化蛋農認為，「要給雞吃，該場應該有一台混合機，如果要採有沒有殘留，其實這個機器上面就可以找得到，如果真的沒被驗出來，大家都說沒有，實際上有沒有大家都心知肚明。」

蛋農表示，若是直接用藥在雞隻身上，環境也可能驗出殘留，因此添加在飼料的可能性大，這也顯示該場的飼養環境條件不佳，不過實際狀況仍待檢調釐清。

更多公視新聞網報導

彰化蛋品驗出芬普尼超標 15萬顆流入9縣市下架回收

