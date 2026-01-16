蛋塔沒停賣！肯德基發布新品「認酥」 網罵：爛哏要玩幾次

連鎖速食業者肯德基KFC昨日突宣布經典原味蛋撻即將正式走入歷史，並感謝消費者28年來的喜愛，引起網友關注討論。今天（16）日業者正式說明，表示將推出全新「原味蛋撻－超極酥」並於1月20日登場，讓網友直呼「這種爛哏玩不膩嗎？」。

肯德基將推出全新「原味蛋撻－超極酥」。（圖／翻攝自肯德基臉書）

肯德基昨日透過臉書粉專發聲明稿表示，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」消息一出引發民眾搶買熱潮，也在網路上掀起討論，甚至有員工跳出來解釋「只是換皮」沒有要停賣。

果然如員工所說，今天（16）日上午11點肯德基說明，陪伴台灣28年的經典原味蛋撻，已正式下架，不再販售。全新「原味蛋撻－超極酥」從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。

肯德基透過影片 模仿道歉記者會宣傳新品 。（圖／翻攝自肯德基臉書）

同時，肯德基透過影片模仿道歉記者會表示，曾經，我們以為肯德基原味蛋撻，​已經是美味巔峰​直到今天我們才明白，​原來這只是起點…​真正的王者，不該只停留在「夠好」 ，​因為你們值得更好的​抱歉。這一次我們真的認輸​只有不斷進化，才能超越經典，​我們真的徹底「認 · 酥 · 了」！蛋撻王者肯德基即將準備重新定義「超極酥」標準​。

不過，此行銷手法卻引發大批網友反彈，「下次不要再這樣了，不是很聰明」、「你們還是先把行銷部門覺得這種企劃是好提案的傢伙開了吧，同一招要玩幾次？」、「把我昨天消費的錢還我」、「欺騙行銷模式真的無聊到極致」、「這種爛梗玩不膩嗎？」、「賺了流量賠了信任」。

