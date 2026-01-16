蛋塔沒停賣！肯德基「3年前招數」玩不膩 網怒轟：放羊的孩子

肯德基昨（15）日無預警在臉書上宣布「經典原味蛋撻」走入歷史，消息一出引發大批網友哀號，直呼「沒有蛋塔就不是肯德基了！」還掀起搶購亂象。結果今（16）日肯德基承認，即將推出更改配方的「超極酥」原味蛋撻，而且單顆調漲2元，雖然同步推出「買一送一」優惠方案，網友還是不買單，這種行銷手法也引來一片罵聲。

原味蛋撻不賣了？改推新配方販售

肯德基自爆28年經典原味蛋撻將走入歷史，庫存售完後就不再販售，全台掀起搶購潮。今天則在宣傳影片中以諧音「認酥了」，介紹全面進化的「原味蛋撻－超極酥」，新蛋撻也將於20日起開賣。

廣告 廣告

隨著新品上市，肯德基也調整蛋撻售價。原本單顆47元，新口味調漲2元變成49元，6入禮盒單盒則漲10元、調升至257元，還同步祭出優惠活動，像是PK雙饗卡APP會員享「單顆買一送一」，活動只到2月12日，以及6入禮盒限時優惠199元，手機點餐還可享指定套餐「加1元多1顆蛋撻」的加碼優惠。

不過，肯德基這次的行銷手法，網友恐怕不買單，紛紛在宣傳影片底下留言表示「同一招要玩幾次？吃相有夠難看的」、「你們同集團在這邊一直搞假訃聞，你們玩不膩，我們消費者是很膩」、「準備被罵爆囉」引來一片罵聲。

放羊的孩子？2022年也曾引發蛋撻風波

這種行銷手法也不是第一次使用，起底肯德基2022年曾以「與蛋撻劃分界線」發文宣傳，一度引發恐慌性搶購，實際上是為了推出全新甜點系列的行銷手法，原味蛋撻並未下架。這次以原味蛋撻「即將走入歷史」博得關注，讓消費者有種被欺騙的感覺，痛批根本是「放羊的孩子」。

不只肯德基翻車！同公司必勝客也曾發生

不只一家連鎖速食使用這種手法，去（2025）年同樣屬於富利餐飲股份有限公司的披薩品牌「必勝客」，也發生過類似情形，同樣遭網友罵翻。去年10月底，必勝客貼出「人事異動公告」，透露將開除2位年資超過20年的同仁，吸引上萬人關心，擔心經典口味就此消失。後來官方稱經典口味還在，只是升級部分原料。

不只如此，日前還無預警在臉書上貼出影片，不僅出現門市招牌被拆除的畫面，甚至寫下「感謝一路的支持與陪伴」、「1986-2025珍重再見」等，讓一票人以為必勝客即將退出台灣市場。官方事後出面解釋，只是為了宣傳門市招牌換新，以及5款招牌披薩上市，不過這種行銷方式也遭砲轟「為什麼這種爛梗可以一直玩」。