蛋少蔥油餅也漲！柯氏、礁溪第一站等名店皆漲5元

礁溪第一站蔥油餅也不敵蛋價，漲了5元，另外柯氏蔥油餅則是去年10月1日開始，就因為各項原料漲價，從45元賣50元。（圖／東森新聞）





最近受到寒流影響，雞蛋產量大減，蛋商公會就在昨（11日）宣布，產地價和批發價各漲3元。首當其衝的就是每天都會用到蛋的蔥油餅業者，礁溪第一站蔥油餅也不敵蛋價，漲了5元；另外柯氏蔥油餅則是去年10月1日開始，就因為各項原料漲價，從45元賣50元。

麵皮放入油鍋中，反覆煎炸到金黃酥脆，打入一顆雞蛋再放上滿滿一大勺翠綠三星蔥，刷上醬料後，美味蔥油餅就能出鍋。Q彈外皮搭配微微流心的蛋黃，一口咬下實在令人好過癮。

廣告 廣告

宜蘭礁溪知名的柯氏蔥油餅在地飄香50幾年，許多遊客甚至願意頂著寒風前來打卡，不過最近想吃，口袋得夠深。早從去年10月1日開始，柯氏就因為麵粉、蛋和蔥以及瓦斯，所有原物料通通漲價，一片加蛋的蔥油餅從45元漲價變50元，沒加蛋也從40元變成45元。

民眾vs.記者：「（調漲5塊錢你能接受嗎），可以。」

大部分顧客都還是願意用新台幣義氣相挺。不過近期受到寒流影響，母雞冷到不想下蛋，造成雞蛋供不應求。蛋商公會11日宣布蛋價全面漲3元，批發價從39元漲到42元，產地價則由29.5元漲到32.5元。雖然柯氏表示暫時不會再漲，但受到衝擊的可不只他。

同樣位在礁溪轉運站旁，這家小有名氣的蔥油餅店，主打海量青蔥讓你加到爆，但近期同樣不敵原物料上漲，從1日開始，加蛋、沒加蛋各漲5元。

第一站蔥油餅老闆娘：「雞蛋都起起落落，有時候漲2塊，有時候漲3塊，原物料都漲價。瓦斯我跟你講，第一個禮拜漲30，第二個禮拜又漲20。」

除了雞蛋之外，還得面臨瓦斯連兩漲，對小店營運無疑是雪上加霜。另外在宜蘭知名三星蔥派，雪白麵衣捲進足足100克的三星蔥，令人看了口水直流，店家表示，才剛剛得知蛋漲價消息，暫時不考慮跟進。

星寶老闆娘李小姐：「如果說漲得滿多的，可能就會跟內部考慮一下，可是目前都還沒。」

天氣冷颼颼，蔥油餅攤同樣陷入寒冬，就怕一漲生意冷清，蛋價能盡快回穩，讓做生意別再苦哈哈。

更多東森新聞報導

必比登名店「阿城鵝肉」漲價了！ 半隻鵝900元、小菜也調漲

傻眼！外帶鹹蛋山苦瓜僅裝半盒？客：換小盒裝吧

出國注意！泰國民航局2月起調漲入出境費

