蛋慕斯惹禍？3人高燒上吐下瀉 業者：主動通報衛生局採檢化驗

有民眾在台中市西區一家壽喜燒用餐後出現嚴重腹瀉、發燒及畏寒等症狀。（翻攝自臉書蜜柑 關西風壽喜燒）

有網友在社群平台Threads發文表示，2月1日晚間與友人共7人前往台中市西區一家壽喜燒用餐，回家後有3人出現嚴重腹瀉、發燒及畏寒等症狀；店家表示疑似是當天提供的「蛋慕斯」釀禍，目前已無限期暫停供應，並主動通報台中市衛生局，檢驗結果預計約兩週出爐。

問題在哪裡？ 疑是「蛋慕斯」惹禍

貼文曝光後有多名網友表示，在同一天用餐後，也出現腸胃不適、高燒或胃痛等情況。對此，「蜜柑關西風壽喜燒」於今（5日）於官方粉絲專頁聲明，表示已第一時間聯繫受影響的客人，並持續掌握客人的身體狀況。經內部初步回溯，疑似問題來源可能為承裝「蛋慕斯」的氮氣瓶。 即日起無限期暫停供應「蛋慕斯」，並主動通報衛生局進行採檢化驗。

檢驗結果2週出爐 若檢出病原菌將依法開罰

台中市政府食品藥物安全處指出，2月3日接獲通報後，已派員前往現場稽查，並完成食品及環境檢體採樣送驗，檢驗結果預計約兩週出爐。若檢出病原菌，將依《食品安全衛生管理法》處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將依法移送司法機關偵辦。

