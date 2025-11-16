蛋捲店才剛開幕「收掉不做了」 館長：保護台灣我錯了嗎？

館長昨晚直播時，提到要把剛開幕不久的蛋捲店收掉不做了。（翻攝館長惡名昭彰YT頻道）

網紅「館長」陳之漢遭元老級員工「大師兄」李慶元毀滅式爆料，提到10多年前曾找現在的高階主管小偉去睡館嫂的NTR劇情，還疑似有收中國「紅錢」。針對種種爆料，館長昨（15）日晚間不滿開直播，強調自己才是受害者，並提到要把剛開幕不久的蛋捲店收掉不做了，他還提到敏感的政治議題，反問「藍白合」的粉絲，「我今天出來搞大罷免，保護我們台灣我錯了嗎？」

館長除了原本健身方事業外，這幾年也不斷拓展副業，從電商、便當店等等，10月初又新開一間蛋捲店，當時民眾黨主席、立委黃國昌還親自到場幫忙宣傳，2人還在門口接受媒體的聯訪。

不過在館長近日被爆出NTR劇情等爭議事件後，他昨天開直播時，「蛋捲店我要停掉了，蛋捲店我不做了！我直接叫律師去收起來就好，因為股份、股權都在我們這邊，全部收起來就好。」

館長還提到「這群人」出來露臉後，接下來可能會不斷「造謠」，甚至連「國安法」都可以搬出來，「說我的政治傾向影響了整個健身房跟電商，都可以講得出來。」他不滿反問「藍白合」的粉絲，「我今天出來搞大罷免，保護我們台灣我錯了嗎？」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

