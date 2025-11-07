蛋掉了！噴一地黏呼呼 超慘畫面曝光

貨車未關緊門，轉彎時雞蛋全掉到地上。（圖／東森新聞）





今（7）日上午11時09分許，台北市中正區發生一起「雞蛋掉落」事故，一輛自小貨車門沒關緊，導致轉彎時車上載運之雞蛋掉落一地，破碎的雞蛋散落2個車道，貨車駕駛下車獨自撿蛋，畫面十分悲慘。

據了解，事發在今日上午11時09分許，陳姓男子駕駛自小貨車，由南陽街南向北右轉忠孝西路一段時，因左側門未緊閉，導致車上雞蛋掉落忠孝西路上，掉落、破碎的雞蛋占用忠孝西路往東2個車道，所幸無人車受損傷。

警察幫忙清除道路上的雞蛋。（圖／東森新聞）

中正第一分局呼籲，貨車駕駛人務必在出車前檢查貨物是否捆綁牢固、車門有無緊閉，避免掉落、滲漏或飛散，以維護行車安全。

無獨有偶，今日上午10時54分還有另一起掉落事故，國道2號東向大竹交流道東往北匝道內，有大量太空包掉落，疑似因車上所載運之太空包未綑紮牢固，導致車輛在過彎時，共有12個太空包掉落在車道上，所幸並未造成其他事故發生。

國道2號有太空包掉落事故。（圖／翻攝畫面）

