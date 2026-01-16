蛋撻不唸「ㄊㄚˇ」？ 網看澳門美食紀錄片揭驚人發現

肯德基昨宣布原味蛋撻走入歷史，實際上是推出全新原味蛋撻「超極酥」，該行銷手法曝光後引來網友熱議。有網友在辭典發現蛋撻的「撻」字僅有「ㄊㄚˋ」一個發音，這讓習慣將蛋撻讀成「ㄊㄚˇ」的民眾感到相當意外。

蛋撻讀音引起網友討論。（示意圖／取自pixabay）

該名網友在觀看紀錄片《澳門之味》時發現，片中將蛋撻讀成「dàn tà」，讓該網友很震驚自己是不是唸錯多年。這項發現讓網友紛紛表示錯愕，有網友認為讀四聲，「感覺都不好吃了」、「沒食慾了」等等。

實際前往台灣教育部《國語辭典簡編本》查詢，根據辭典釋義，「撻」字讀音是「ㄊㄚˋ」，意思是用棍、鞭等拍打物體，常見於「鞭撻」、「撻伐」等詞彙。

針對這次蛋撻風波，肯德基表示，伴台灣 28 年的經典原味蛋撻，已正式下架，全新「原味蛋撻－超極酥」從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。

肯德基推出全新「原味蛋撻－超極酥」。（圖／翻攝自KFC臉書）

