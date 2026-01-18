蛋撻不念「ㄊㄚˇ」 教育部曝正確讀音 網愣：錯了28年

肯德基蛋撻一度傳出停售，引起網友熱烈討論，一名網友才發現，肯德基蛋撻自開賣至今已28年，此外他也注意到「撻」字的正確讀音是念四聲「ㄊㄚˋ」，他將其PO上社群平台後，引發大批網友討論，多數人也驚訝，並表示以前都念錯，但認為念三聲「ㄊㄚˇ」較順口；《中時新聞網》查詢教育部《國語辭典簡編本》，確認「撻」字的正確讀音確實為「ㄊㄚˋ」。

原PO近日於Threads發文指出，肯德基的蛋撻推出至今已28年，但最讓他震驚的是蛋撻的「撻」讀音不是「ㄊㄚˇ」，而是念四聲「ㄊㄚˋ」，直呼「念錯了28年」。

廣告 廣告

《中時新聞網》上教育部《國語辭典簡編本》查詢，發現「撻」字正確讀因為四聲「tà」，讀音為「ㄊㄚˋ」，意旨用棍、鞭等拍打。

貼文曝光，一票網友也恍然大悟，「原來我一直以來都念錯」、「我也這樣念欸！我道歉」、「念『ㄊㄚˇ』比較順」、「我會繼續錯下去的！我不管」、「等等買一盒蛋撻壓壓驚」、「反正都錯這麼久了，就繼續錯吧！蛋『ㄊㄚˇ』比較順口」、「蛋『ㄊㄚˋ』我道歉」、「念三聲比較順口欸」、「繼續錯是可以的嗎？」、「吃蛋『ㄊㄚˋ』好奇怪」。

據了解，蛋撻是一種以蛋漿為餡的經典甜點，源自歐洲甜點，與英文「tart」相關，後經中西飲食交流傳入廣州，並於20世紀中期傳入香港，透過茶餐廳文化廣為流行，成為香港代表性的在地美食。

「蛋撻」一詞來自英文「tart」的粵語音譯，傳入台灣後，口語上常唸作三聲「蛋塔」，但教育部《國語辭典簡編本》標準讀音為四聲「蛋撻」（ㄊㄚˋ）。

更多中時新聞網報導

胡瓜開酸民視「盡量用錢汙辱我」

施文彬上《一級棒》被抓包撩妹

粉絲禮物藏針孔 洪暐哲見閃紅光嚇壞