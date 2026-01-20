蛋撻不念「ㄊㄚˇ」！網友曝「正確讀音」急向肯德基致歉：錯了28年

蛋撻正確讀音掀起網友熱議。圖／翻攝自肯德基臉書

日前肯德基「原味蛋撻」換新上市掀起輿論風波，主播劉芯彤怒批肯德基把「消費者的信任踩在腳底」，網紅奎丁實測後也直言「沒什麼差別」，吐槽行銷手法老套。此外，有網友意外得知蛋「撻」的真實讀音，驚訝表示「錯了28年」，引起熱議。

一名網友在Threads上發文指出，對於肯德基蛋撻「已經有28年的歷史」一事感到震驚，不過與蛋撻之間，更有著一個巨大「誤解」。

他解釋，每次到肯德基購買蛋撻時，都會告知店員「我要一盒蛋塔（ㄊㄚˇ）」，但實際查詢後發現，讀音沒有想像中的簡單，應該唸做蛋撻（ㄊㄚˋ）才對，直呼「我也錯了28年了抱歉」。

貼文曝光後掀起網友熱議，紛紛表示「不太懂國語的我只懂吃」、「原來我一直以來都念錯」、「我也這樣唸欸！我道歉」、「什麼！居然是ㄊㄚˋ嗎」、「好的，我也更正了」、「我也學到了」。

蛋撻正確讀音。圖／翻攝自教育部官網

不過也有人認為，讀音並不重要，只要能聽得懂就好「不管了，就像牛仔褲的仔是ㄗˇ，我還是要念ㄗㄞˇ」、「就繼續錯吧！蛋塔比較順口」。

事實上，中文的「讀音」可能會隨著時代演變，也可能在社會長期使用下被「潛移默化」，逐漸讓人忽略原本正確的念法。

日前就有網友分享，常見俗語「獨樂樂不如眾樂樂」，其實讀法並不直覺，不念作「獨ㄌㄜˋㄌㄜˋ不如眾ㄌㄜˋㄌㄜˋ」，而是在第1個「樂」改成「ㄩㄝˋ」的讀音，整句話應念作「獨ㄩㄝˋㄌㄜˋ不如眾ㄩㄝˋㄌㄜˋ」才正確。



