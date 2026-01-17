蛋撻之亂繼續！肯德基臉書小編辣嗆回覆 網友開戰了

肯德基KFC近日掀起的「蛋撻之亂」持續延燒，1月20日將推出全新的「原味蛋撻－超極酥」，不過許多網友對於業者的行銷手法感到反感，肯德基臉書小編則一一回覆網友訊息，但內容讓網友好傻眼，再度引發熱議。

肯德基將推出全新「原味蛋撻－超極酥」。（圖／翻攝自肯德基臉書）

肯德基15日透過臉書粉專發聲明稿表示，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」該篇貼文曝光後，立刻引發熱議，也有民眾搶著要去買最後的原味經典蛋撻。

昨天上午11點，肯德基表示，陪伴台灣28年的經典原味蛋撻，已正式下架，不再販售，但是有全新「原味蛋撻－超極酥」將在1月20日登場，從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻。

全新蛋撻「原味蛋撻－超極酥」價格也隨之調整，單顆從47元調漲至49元，六入禮盒也從247元漲到257元。2月12日前提供PK雙饗卡APP會員「買一送一」優惠，六入禮盒優惠價199元。

肯德基的此行銷方式讓不少網友們感到反感，大批網友紛紛留言「下架的應該是你們的行銷」、「這樣的行銷手法很不認同」，其中有網友留言「果然猜到了，就換蛋塔皮而已一堆網友哭的全家滅門一樣」，肯德基小編則回覆：「還是改去7-11？」。另外有網友留言說「準備被罵爆囉～」，肯德基小編則回應：「嗚嗚嗚 謝謝大家的指教~ 小編都收到了！」

網友留言。（圖／翻攝自KFC臉書粉專，下同）

