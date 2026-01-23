蛋撻沒有消失 信任卻在流失：肯德基行銷翻車背後的真正風險
肯德基在社群上發出公告銷售28年的經典原味蛋撻將正式下將，引發忠實消費者恐慌搶購。（圖片來源：肯德基臉書粉絲專頁）
撰文＝王福闓
這次又有號稱蛋塔比炸雞強的品牌，因為行銷玩過頭而被抨擊，肯德基蛋撻爭議表面上看起來像是一場「行銷翻車」，但若只停留在這個層次，其實低估了這件事真正的嚴重性。
從行銷翻車到信任警訊：這不只是一則失誤貼文
在社群上被消費者大量抨擊，小編卻仍然以調皮的方式來做回覆，卻導致負面形象越燒越烈，問題的背後呈現出台灣品牌在社群時代，那不能跨越的行銷界線，尤其是破壞消費者對本來品牌信任的案例。
從發文後，消費者相信經典原味蛋撻即將走入歷史，大量留言哀嚎、實際走進門市排隊搶購，再到第二天，品牌澄清只是推出新版酥皮產品，並非真正停售，甚至還漲價，社群情緒立刻從惋惜轉為憤怒。
這種情緒反轉的幅度與速度，正好暴露出行銷越界時最危險的後果，消費者開始回頭質疑，自己為什麼會相信品牌說的話。
上圖為2026年1月15日肯德基發出「原味蛋撻即將正式走入歷史」的公告，下圖為1月16日則宣告新的「原味蛋撻－超極酥」上市。（圖片來源：肯德基臉書粉絲專頁）
情緒反轉的關鍵時刻：消費者為何會覺得被騙？
從品牌形象的角度來看，肯德基這次踩到的誤區，是我們常說的「負面情感累積」。用走入歷史、最後機會這類高度焦慮感的用詞，引發集體排隊與懷舊情緒，在話題上確實成功製造了關注、轉傳與實際消費行為。
但問題在於，這種行銷手法的前提是品牌說真話，一旦後續揭露只是改版、升級、鋪陳新品，消費者感受到的就不只是失望，而是被誤導、被設計、被利用的感覺。
行銷不是不能刺激情緒，而是不能用信任資產來交換短期流量。蛋撻不是問題，酥皮升級也不是問題，真正的問題是品牌選擇用「消失」這種不可逆敘事，來換取一波行銷聲量。
用「消失敘事」換流量，是最昂貴的行銷手段
前陣子同一集團的Pizza品牌必勝客，才因採用極端話題式行銷，到踩到了消費者的公共情緒邊緣，而導致了危機的出現。這些案例在當下看似各自獨立，但在消費者心中卻會逐漸拼湊成一個集團級的行銷負面觀感。當肯德基蛋撻事件發生時，社群網友並不是單獨討論這一次操作，而是很快出現「你們又來了」、「老套路」、「同一套手法」的留言。這代表品牌危機已經從單點事件，升級為整體性信任問題。
而從這次FB與Threads的留言來看，「大家不要再被騙了」、「這一套以前就看過」這類留言，已經明顯出現，這正是品牌信任開始消失的警訊。
負面情感累積，比一次炎上更致命
我在過去多次品牌危機個案分析中強調，真正致命的從來不是一次失誤，而是重複出現的價值偏差。單一事件，消費者願意給機會，而這一旦負面觀感形成，後續行銷手法都會被放在放大鏡下檢視。
這樣的現象，近年在台灣其實並不少見。從餐飲品牌因定價話術引發「把消費者當盤子」的反彈，到企業高層直接下場發言卻忽略社群感受，引爆更大爭議，這些案例的共同點都不是產品本身，而是消費者開始質疑品牌的態度與誠信。
另外，消費者其實可以接受漲價、接受改版、接受新品，甚至接受品牌偶爾幽默風趣，但無法接受的是「你是不是耍我」。一旦這種被算計感出現，品牌的溝通就會從從從容容、游刃有餘，到匆匆忙忙、連滾帶爬。
真正該被檢討的，是企業是否把這次當成功案例
回到肯德基蛋撻事件，最值得警惕的並不是這次輿論風波本身，而是如果企業內部將這樣的操作視為成功案例，那麼未來只會愈來愈難走。因為每一次利用消費者情緒成功換得聲量，都可能提高消費者的負面情感累積。到最後，品牌再怎麼說明新品、改良體驗，都會被預設為「又在嚇人」。
信任一旦被拿來當行銷工具，就會變成成本，而且是長期、難以回收。行銷創意本來應該是讓品牌更靠近消費者的工具，而不是讓品牌與消費者之間多一道防線，那麼看似熱鬧的聲量，最後往往只留下爛攤子。
【本文獲王福闓授權刊登，原文標題：《別讓行銷創意本來從從容容，變成連滾帶爬》】
【本文為作者意見，不代表本媒體立場】
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 18 小時前 ・ 8則留言
攀登101全球直播！Netflix「一招」不讓墜落畫面播出
體育中心／李明融報導全球知名的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）即將於本週六（24日）挑戰徒手攀登台北 101，這場高風險挑戰全程將由Netflix進行獨家直播。他將在沒有安全防護的情況下登上台北101頂端，全世界都為這項壯舉屏息以待，不過外界擔心如果他不幸墜落，畫面是否會立刻傳到全世界，對此Netflix已經做好防範措施。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 36則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 40則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 23 小時前 ・ 11則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 91則留言
AIT連發2文！黃暐瀚「3句解讀」：美國的態度很清楚了
美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表態支持總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，並表示「自由不是免費的」，美國能幫助朋友的程度，取決於這些朋友願意為幫助自己付出多少努力。對此，資深媒體人黃暐瀚也分析內容，直言「AIT連續兩篇PO文，美國的態度很清楚了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 33則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 59則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34則留言
2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨2026年六都選戰布局，僅剩台北市、桃園市尚未正式確定人選；其中台北市長方面，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被外界點名的人選則包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、不分區綠委沈伯洋等人，尤其王世堅擁有全國知名度，更受外界高度關注。對此，王世堅今（23）日與民進黨台南市參選人、立委陳亭妃一同宣布南下發放春聯活動時，記者就問陳亭妃是否會勸對方參選台北市長時，王世堅也表態了！民視 ・ 3 小時前 ・ 26則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相
女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 20則留言
Fumi阿姨上女廁爆爭議！發5聲明認「可以去男廁」：無意威脅女性
事件起源於一則網友轉發Fumi阿姨的新聞表示，「去男性空間會嚇到男性不好意思，但如果去女性空間，女性有意見就是歧視恐跨需要被教育」，此說法引發熱烈轉發與討論，部分聲音質疑這種說法忽略了女性在公共空間中的安全感受，認為生理男性進入女廁可能帶來不安與壓力，也有網...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 133則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 70則留言
聯發科發爐！00929問鼎20元大關 今年績效狠甩0056、00878
IC 設計一哥聯發科（2454）強攻漲停，高股息 ETF 族群也像「挖到黃金」。其中，重壓科技股的復華台灣科技優息（00929）今（23）日盤中一度觸及 19.97 元，距離20 元整數大關僅剩一跳之遙，這也是00929繼2024年7月以來，睽違一年半首度挑戰20元。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3則留言