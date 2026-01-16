蛋撻沒走入歷史...肯德基推升級版「酥皮」還漲2元 網轟：詐騙行銷

連鎖速食店肯德基昨天公告「原味蛋撻」將走入歷史，引發搶購潮，結果今（16）天再宣布，其實是要開賣升級版「酥皮原味蛋撻」，而且一顆漲價2塊錢，引起不少民眾反感，直呼簡直是詐騙式的行銷手法。專家也表示，這樣的行銷手段長期下來可能累積負面印象，讓品牌的信任成本受到損害。

「蛋撻之亂」門市擠爆結果沒停賣 全網罵翻

連鎖速食店肯德基裡排起長長人龍，民眾搶著買原味蛋撻，因為日前官網公告，備受歡迎的「原味蛋撻」不賣了，即將走入歷史，現有原味蛋撻全台門市售完截止，引起社群熱議，還引發搶購潮。

民眾搶買肯德基原味蛋撻。圖／翻攝自Threads@zz.__.123

隔天官方再公布，是將原本的原味蛋撻做調整，塔皮配方變成酥皮，原味蛋撻價錢也從單顆47元漲到49元，6入禮盒也漲了10塊錢，讓不少網友直呼蛋撻根本沒停賣，感覺被行銷方式詐騙，店家趁機大賺一波，惹人反感。

以前也玩這招...肯德基行銷翻車 專家：信任成本受損

這手法已經不是第一次了，2022年肯德基也發文說要和蛋撻劃清界線，結果是為了推出新甜點，原味蛋撻並未下架。還有必勝客日前也貼出拆招牌影片，讓民眾一度以為品牌要撤出台灣，但其實是為了推出新品炒話題，被民眾炎上。

肯德基改賣升級版「酥皮原味蛋撻」，且一顆漲價2塊錢。圖／台視新聞

行銷專家認為，這種行銷手法長期下來會讓店家信任成本受損。對於網路炎上，肯德基回應，經典原味蛋撻陪伴28年，希望將產品異動資訊清楚說明，也會虛心聆聽各方意見。

