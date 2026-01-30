蛋撻注音不唸「ㄊㄚˇ」！教育部正確讀音曝光，一票人震驚：唸錯28年

肯德基日前宣布原味蛋撻走入歷史，隨後又公布推出全新升級「超極酥」版本，在社群媒體引發熱烈討論。然而，除了產品本身備受關注外，一項關於蛋撻讀音的發現，更讓許多民眾感到震驚。一名網友意外發現，自己竟然將蛋撻的「撻」字唸錯了28年，眾多民眾得知正確發音後也感到驚訝，紛紛驚呼原來多年來都讀錯了。

肯德基蛋撻的「撻」讀音

一名網友在Threads平台發文分享，表示肯德基蛋撻販售至今已有28年歷史，但近日令他感到驚訝的並非蛋撻產品升級消息，而是自己一直以來都唸錯了「撻」字。原來蛋撻的「撻」字正確讀音應為四聲「ㄊㄚˋ」，而非一般人習慣的三聲「ㄊㄚˇ」。「我買的時候都是說：我要一盒蛋『塔』，我也錯了28年了，抱歉」。

廣告 廣告

網友對蛋撻讀音感到意外

貼文發布後，立即引來眾多網友回應，「原來是唸『踏』，但我會繼續錯下去的！我不管」「我也這樣唸欸！我道歉」「還是唸『塔』比較順」「反正都錯這麼久了，就繼續錯吧！『蛋塔』比較順」「不管了，就像牛仔褲的仔是ㄗˇ，我還是要唸ㄗㄞˇ」。

蛋撻由來背景

根據教育部《國語辭典簡編本》資料，「撻」字確實只有一個標準讀音「ㄊㄚˋ」，具有用棍棒拍打或勇武等含義。據悉，蛋撻這項甜點起源可追溯至中世紀英國，當時是一種以奶油為餡料的宮廷甜點，後來傳播至廣州及香港地區並深受當地民眾喜愛。值得注意的是，「撻」字實際上來自英文「tart」的粵語音譯，但在傳入台灣後，民眾普遍習慣將其讀作三聲的「蛋塔」，形成了與正式讀音不符的口語化現象。

▲肯德基經典原味蛋撻升級為「超極酥」版本。（圖片來源：肯德基臉書）

更多食尚玩家報導

１支僅10元！「這款藍筆」CP值超高被網友推爆：便宜又好寫、整盒整盒買

越南旅遊注意！違反「換錢新制」最高罰11萬元，加碼曝越南海關入境規定

教育部發錢了！「學生符合資格」每月最高可領１萬元，過年前有望收到

致死率高達75%！立百病毒症狀一次看，醫師曝６招自保：這些東西千萬別吃



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章