蛋撻炎上行銷後真的漲價！肯德基套餐、薯條、嫩雞粥都變貴了 最高漲13元

在「蛋撻走入歷史」行銷爭議引發反彈後，肯德基今（20）日宣布調整部分商品價格，業者表示整體平均漲幅約0.7%。包括套餐、薯條、薯餅、嫩雞粥、義式咖啡等都漲價，分享拼盤則從255元漲至268元，漲13元。

肯德基今宣布部分品項調漲，大部分漲1至3元，業者稱平均漲幅0.7%。（圖／肯德基臉書）

肯德基15日曾在社群平台發布聲明，稱經典原味蛋撻「即將正式走入歷史」，短時間吸引近4萬人按讚、上萬則留言；隔日揭曉為「翻新製法」後，卻引發部分消費者不滿，部分網友似乎不太買單，留言區炸鍋，「這種爛梗玩不膩嗎？還是都用了同一家行銷？爛透了」、「跟必勝客一樣的行銷手法」、「賺了流量賠了信任」，也有人轉而關心實際層面，詢問「有沒有漲價啊」、「價格有差嗎？」

結果今天肯德基真的宣告要調帳價格。依公布內容，漲幅平均0.7%。

配餐方面，經典配餐和雞汁飯配餐漲1元，雙享配餐漲2元，XL全明星配餐漲3元。

點心部分，大部分品項調漲1至2元，大份香酥脆薯調漲3元，超蝦點心拼盤漲了7元現要價182元，分享拼盤則從255元漲至268元，漲13元。

飲料方面，冰義式咖啡和大杯熱義式咖啡漲2元，小杯熱義式咖啡則漲1元。

單點早餐方面，薯餅和花生起司蛋堡漲1元，花生肉鬆嫩雞蛋堡、花生肉鬆嫩雞蛋堡、總匯歐姆蛋燒餅及紅藜燕麥嫩雞粥皆漲2元。

早餐套餐方面，花生吮指嫩雞蛋堡套餐、花生吮指嫩雞蛋堡套餐和花生起司蛋堡套餐漲1元，花生肉鬆嫩雞蛋堡套餐、吮指嫩雞燒餅套餐、總匯歐姆蛋燒餅套餐及紅藜燕麥嫩雞粥套餐漲2元，花生好事雙堡餐和花生好事雙堡餐漲3元。

另外單點的漢堡、炸雞、各品項主食上校雞塊、雞汁飯、玉米濃湯、雙色轉轉QQ球、金黃比司吉、鱈魚圈圈、可樂、檸檬紅茶及奶茶等則維持價格無漲

