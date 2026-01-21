蛋殼是廚餘or垃圾？新北環保局解答 丟錯最高罰6千

餐桌上經常會出現雞蛋的料理，那「蛋殼」該怎麼丟呢？新北市環保局也解答了。（示意圖／翻攝自pexels）





新北市的家庭主婦與主夫們請注意，新北市環保局宣布，為了守護食安並推動環境永續，即日起實施廚餘回收新制。餐桌上經常會出現雞蛋的料理，那「蛋殼」該怎麼丟呢？新北市環保局也解答了。

全面停止養豬推動免分生熟新制

為了降低動物疾病傳播風險並提升資源循環效率，新北市自115年起家戶廚餘將不再用於餵豬。這項改變帶來的直接好處就是，民眾以後處理廚餘不再需要區分生、熟種類，只要記住簡單的回收3步驟，先把廚餘中的水分充分瀝乾，接著將生熟廚餘混合收集，最後在倒垃圾時一併倒入垃圾車後方的廚餘桶即可。這樣不僅能減少廚餘體積與異味，也能簡化家中的垃圾分類動線。

蛋殼與蝦殼歸類細項引發熱議

在新制推行期間，許多市民也紛紛提出疑問，特別是關於廚餘分類的細節。針對民眾詢問蛋殼與蝦殼的歸類，新北市環保局特別澄清，民眾平時料理剩下的蛋殼、蝦頭與蝦殼，只要不包含堅硬的龍蝦殼，通通都算作廚餘，請瀝乾水份後交付回收。不過要注意的是，像動物的大骨頭、蛤蜊殼或牡蠣殼等硬質類物品，因為無法輕易腐化，仍然必須當作一般垃圾處理，不能混入廚餘桶中。

針對民眾詢問蛋殼與蝦殼的歸類，新北市環保局回應了。（圖／新北市環保局）

搭配專用垃圾袋處理非廚餘項目

除了硬殼類之外，環保局也提醒大家，未經過烹煮的生肉類或內臟，同樣不能丟進廚餘桶，應視為一般垃圾處理。此外，像塑膠袋、免洗餐具等外包裝，在回收廚餘時一定要先拆除，千萬別連同塑膠袋一起丟進去。這些非廚餘項目應使用新北市專用垃圾袋盛裝，併同一般垃圾交付給垃圾車。如果不確定某些特定物品怎麼分，民眾也可以利用「新北市回收物品易查通」網站或通訊軟體帳號，隨時查詢正確的分類方法。

