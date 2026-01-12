蛋殼與銅線編織庇護所 大葉大學造藝系研究生許懿人入選日本伊丹展

▲大葉大學造藝系柯啟慧老師(右)肯定許懿人同學(左)對材質的探索。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學造形藝術學系研究生許懿人運用蛋殼與紅銅線為創作媒材，表現當代工藝創作的多元可能，作品「庇護所」入選伊丹市立博物館主辦的國際公開競賽「日本伊丹國際首飾（工藝）展（ITAMI International Jewellery (Craft) Exhibition）」。

此次入選國際展覽的作品「庇護所」，由四件小型作品組成整體創作，銅線可以穿過衣服當首飾。造藝系研究生許懿人介紹設計理念，紅銅線在空氣中延展纏繞，如同徘徊不定的思緒，形體的堆疊與擠壓，記錄著創作者內心的猶豫與遲疑，無序的纏繞象徵思考的重組，停留在建構與崩解之間，尋找尚未確定的方向。

許懿人表示，當初選擇就讀大葉大學造形藝術學系，是被金工房吸引，加上系上創作風氣自由，老師鼓勵學生勇於嘗試不同媒材，讓她能不斷突破創作框架。她在大學時期曾嘗試將蛋殼與銅線結合，但效果並不理想，碩士班階段再次挑戰，透過反覆實驗，將蛋殼內側膜去除，再以指甲將蛋殼撥碎成約3mm大小，逐步摸索出系列作品的雛型，謝謝柯啟慧老師從大學到研究所一直以來的指導，很開心能入選伊丹展。

指導老師柯啟慧指出，一般人對蛋殼的印象多半是脆弱，但當蛋殼被最小化到某種程度，經過鑽孔並結合金屬線後，反而展現出不同以往的塑形可能性。許懿人深入探索材料特質，反覆實驗、耐心製作，將材料特性發揮到極致，正是工藝創作「慢工出細活」的核心精神，也是數位時代無法取代的價值。