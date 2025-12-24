蛋殼、香蕉皮、咖啡渣是廚餘嗎？丟錯最多罰6000元 回收分類一次看懂

記者蔣季容／台北報導

若民眾未落實垃圾正確分類，最重可罰6000元。（示意圖／翻攝自pixabay）

到底哪些食物算廚餘回收呢？像是果核、粽葉、蛋殼、咖啡渣等，並非全台一體適用，若分類錯誤恐面臨最高6000元罰鍰，呼籲民眾回收前先查清楚，避免荷包失血。

台灣廚餘回收主要分兩大類，烹飪後的食物稱為「熟廚餘」，用來餵食豬隻；果皮、水果殘渣等未經烹飪的蔬果殘渣則是「生廚餘」，用來堆肥。

「回收大百科」整理出幾種民眾最容易搞錯的廚餘回收項目，像是「果核」可用於堆肥回收，不過僅新北市、台北市、桃園市、高雄市、宜蘭縣、雲林縣、澎湖縣可丟廚餘回收，其他縣市須丟一般垃圾。

「粽葉」富有長纖維，若誤入廚餘堆肥場，容易導致機器設備損壞。同樣屬於垃圾的長纖維類還包括筍殼、甘蔗皮、蔗渣、麻薏莖、香茅草等。目前只有台北市可丟廚餘回收，其他縣市須丟一般垃圾。

「蛋殼」目前全台有堆肥廚餘回收的地區幾乎都有收，包括新北市、台北市、桃園市、高雄市、宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣、澎湖縣、基隆市可以丟生廚餘回收；其他縣市請丟一般垃圾。

至於「咖啡渣」及「茶葉渣」部分縣市也視為生廚餘，以台北市及桃園市為例，皆可將其瀝乾排出後，交由清潔隊回收。若民眾未落實垃圾正確分類，依據《廢棄物清理法》可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

