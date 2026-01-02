蛋白質不足坐輪椅半年！嬤「多吃魚肉」3月後拄拐杖行走

一位78歲女性患者因雙腿嚴重水腫、精神極差且虛弱到需坐輪椅，被女兒推進診間就醫。家屬原本懷疑是腎功能退化導致這些症狀，但經檢查後發現，患者的腎臟功能並無大礙。

一位78歲女性患者因雙腿嚴重水腫、精神極差且虛弱到需坐輪椅，被女兒推進診間就醫。（圖／pxhere）

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》節目上分享，進一步詢問患者病史才發現問題癥結，這位奶奶在一年前曾確診大腸癌並接受手術治療，術後被醫師叮囑少吃紅肉，從此不敢攝取任何肉類，導致蛋白質嚴重攝取不足。長期缺乏蛋白質會讓肌肉快速流失，出現肌少症的狀況。

洪永祥指出，患者正是因為肌肉量下降導致體力變差，又因為害怕跌倒而不敢站起來活動，長期久坐不動才造成下肢嚴重水腫。醫師建議患者若不敢吃紅肉，可改為攝取魚肉或豆類蛋白作為替代來源。

鮭魚不僅口感佳，營養價值也相當高，富含優質蛋白質、維生素B群及Omega-3脂肪酸。（示意圖／Pixabay）

調整飲食方向後的3個月，患者回診時已不需要坐輪椅，能夠拄著拐杖自行走進診間，雙腳水腫狀況也明顯獲得改善。患者分享，自從增加魚肉攝取後，不僅體力變好，連失眠問題都獲得改善、排便也變得更加順暢，其中攝取最多的魚類就是鮭魚。

洪永祥表示，鮭魚不僅口感佳，營養價值也相當高，富含優質蛋白質、維生素B群及Omega-3脂肪酸，其DHA含量更是鱸魚的11.7倍。攝取鮭魚有助於維持大腦健康、降低心血管疾病風險，還能幫助抗氧化、降低罹患憂鬱症的風險。醫師提醒，魚肉是極佳的優質蛋白質來源，也富含多種營養素。

