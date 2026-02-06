「蛋白質優先」？膳食纖維正成飲食新熱點

以Z世代為首的消費者越來越重視腸胃健康，TikTok上甚至流行起追求大量攝取膳食纖維的「膳食纖維最大化」（Fibermaxxing）風潮，超市直言未來將有更多添加膳食纖維的食品出現，還有食品公司高層表示，膳食纖維將成為下一個蛋白質，大型食品公司也搭上這一熱潮，紛紛推出各種以膳食纖維為主的商品。

CNN報導，消費者研究與零售監測公司NIQ的健康福祉思想領袖弗雷（Sherry Frey）說，過去幾年消費者出現對消化腸道健康的需求，年輕世代明白消化系統健康和改善膚質與促進認知功能相關。

食品研究公司Dataessential的調查發現，52%的消費者在瞭解趨勢後有興趣嘗試膳食纖維最大化，42%的消費者認為標註「高纖維」的食品更健康。弗雷說，纖維是健康驅動消費潮流的一環，首先是Liquid I.V.與Electrolit等補水產品，接著是蛋白質相關食品，下一步自然而然就是纖維。纖維已被證實可以刺激體內產生GLP-1，是一種抑制食慾的激素。

賣場貨架已經顯現消費者對膳食纖維的需求。全食超市（Whole Foods）預測今年會有更多食品在包裝上凸顯膳食纖維，也會有更多商品添加膳食纖維；會員制的線上超市Thrive Market表示，過去一年膳食纖維相關的搜尋字詞增加30%。百事公司（PepsiCo）執行長拉瓜塔（Ramon Laguarta）說，膳食纖維將成為下一個蛋白質。

事實上美國消費者的飲食普遍缺乏纖維，美國政府曾在2020年表示，超過90%的女性和97%的男性每日攝取纖維不足。弗雷說，洋芋片與脆餅等零食將成為纖維飲食的戰場，特別是豆類製品，但口味也是重要因素，如果味道不佳，消費者不見得願意買單；雖然經濟情勢堪憂，消費者仍願意多花點錢購買這類產品。

營養師克里格勒（Paul Kriegler）說，成年女性每天建議攝取25克的纖維，而男性則是35克，因此追求纖維是一項健康的潮流，但貨架上的預包裝產品並非解決纖維攝取不足的解藥，他更建議到農產品與蔬菜區購買需要的纖維。

美國政府最新的飲食指南也敦促大眾優先攝取「原型食物」，包含富含纖維的全穀類，同時減少攝取高加工食品。克里格勒說，他總是告訴客戶每天蔬菜攝取量要和自己的頭一樣大，諷刺的是大部分有助於膳食纖維最大化的食物甚至沒有標示，而且得購買新鮮的食材。

