蛋白質加倍、糖分更嚴！2026美國飲食指南為何引發營養學界爭議？
日前，美國正式公布最新版《2025～2030 年美國飲食指南》（Dietary Guidelines for Americans, 2025–2030），提出顛覆性的飲食觀點，以全新的三角金字塔推翻我們學習近 34 年的食物金字塔理論。資訊一曝光，便在全球掀起熱烈討論。究竟嶄新的飲食指南訴求與目標是什麼？背後又埋藏哪些值得留意的健康爭議？與過去的營養結構觀念又有何不同？現在一起了解。
食物金字塔時隔 34 年大洗牌
source : Dietary Guidelines for Americans
1992 年，美國農業部提出我們在書本上熟知的飲食金字塔，其核心概念建立在營養均衡、熱量控制與營養素比例分配之上。數年後，2011 年美國官方推翻原有理論，將金字塔改為更直觀、視覺化的「我的餐盤」（MyPlate），作為營養攝取的衡量基準。然而，時隔 34 年，美國公布新版飲食指南，卻選擇放下精密計算與理性規則，改以更貼近日常的原則作為核心：「吃原型食物（Eat real food）」。這樣的轉向，某種程度上等於美國官方正式承認，真正造成肥胖、糖尿病與代謝問題的，並非單一營養素，而是長期依賴高度加工食品、人工添加物與精製糖的飲食型態。
美國飲食新指南重點一：重視原型食物
與其要求每個人精算每日攝取多少卡路里，新指南更在意餐盤裡的食物是否保留食材最原始的狀態。相較過去只要「營養比例正確」就能被視為健康的觀念，現在的飲食觀點更強調食物本身的來源與加工程度。多攝取蔬菜與水果、原型肉品、以全穀類取代精製穀物、嚴格限制添加糖與鈉的攝取，並刻意遠離高度加工食品，成為這次指南反覆強調的重點。
美國飲食新指南重點二：蛋白質攝取量加倍
在蛋白質建議上，新版指南也做出顯著調整。相較過去成人每公斤每日建議攝取量為 0.8 至 1 公克，現在則提高至每日 1.2 至 1.6 公克，與近年抗老、維持肌肉量與提升基礎代謝的趨勢不謀而合。然而，這樣的建議也引發營養學界的另一層討論。在不超標飽和脂肪與鈉的前提下，實際要達到這樣的蛋白質攝取量並不容易；此外，蛋白質攝取量增加對腸道健康亦可能帶來潛在風險，而與代謝健康至關重要的膳食纖維，在這次指南中卻相對被弱化，形成另一種隱憂。
美國飲食新指南重點三：接受天然的飽和脂肪
脂肪攝取觀念的轉變，是新版指南中最具爭議的一環。過去被視為健康地雷的奶油、全脂乳製品與紅肉，這次不再被一概否定，橄欖油等天然脂肪來源也重新被肯定；同時，指南仍強調每日飽和脂肪攝取量應控制在總熱量的 10% 以下。然而，對多數人而言，若實際遵循食物層面的建議，幾乎難以同時滿足脂肪比例限制。此外，在全球約有七成以上人口存在不同程度乳糖不耐的情況下，持續強調乳製品，也同步面臨健康層面適用性的疑慮。
美國飲食新指南重點四：大幅降低糖容忍度
在新版指南中，最值得討論的議題之一，便是對糖分攝取容忍度的調整。在糖分管理上，新版飲食指南態度顯得相當嚴格。相較過去僅要求添加糖不超過總熱量的 10%，現在更明確建議每一餐的添加糖應低於 10 克，同時也不再將代糖視為理想的替代方案。這項調整再次強調，過量糖分與肥胖、第二型糖尿病及代謝症候群之間早已被證實具備高度關聯，是現代人不可輕視的健康焦點。
《2025～2030 美國飲食指南》真正帶來的改變，並不只是營養比例的更新，更是推翻我們既往對於營養攝取、三餐管理的既定觀念。回到對食物本質的選擇、捨去加工食品與糖份的依賴，讓飲食結構能更直覺且便利。不過，從細項中也可以觀察到，這套新金字塔並未完美，內部仍存在矛盾與討論空間，但它已清楚傳遞一個訊號：未來的健康，將不再只靠公式，而取決於我們每天如何選擇、如何吃。
新版《美國飲食指南》常見問答
Q1：如果想依照新版《美國飲食指南》調整三餐，台灣人最容易先從哪一步開始？
A：實務上最簡單的切入點是「減加工、留原型」。外食族可先把含糖飲料、炸物、香腸培根等加工肉類降頻，主食以糙米、地瓜取代白飯與白吐司。便當選擇「一份原型蛋白＋兩份蔬菜＋一份全穀類」，不必精算熱量，先把食物品質拉高。
Q2：蛋白質建議提高到 1.2–1.6 g/kg，外食族會不會很難達標？
A：確實不易，但可分散到三餐完成。早餐加一顆蛋或無糖豆漿，午餐選滷雞腿、板豆腐，晚餐補魚或瘦肉。台灣便利商店也能用茶葉蛋、烤地瓜、無糖優格組合完成，重點是避開高鈉加工肉，兼顧腸道負擔。
Q3：指南開始接受天然飽和脂肪，代表可以放心吃奶油和全脂乳嗎？
A：不是「無上限」。新版指南仍建議飽和脂肪低於總熱量 10%。實務上可優先選橄欖油、堅果、酪梨等不飽和脂肪；若有乳糖不耐或血脂偏高，乳製品可改成發酵型（優格、起司）並控制份量。
Q4：每餐添加糖低於 10 克，手搖飲與甜點該怎麼調整？
A：關鍵在「頻率與隱藏糖」。手搖飲改無糖或微糖、避免黑糖與奶精；甜點集中在一週 1–2 次。留意醬料、即食湯品的隱性糖鈉，台灣外食常超標，先從少醬、分開放開始最有感。
Q5：蛋白質提高、纖維相對弱化，腸道健康要如何補救？
A：建議刻意「補纖維」。每天至少 3 種蔬菜、1 份水果，主食選全穀；搭配海藻、菇類、豆類。若便秘或腹脹，可把蛋白質分散攝取並增加水分，讓新版飲食方向更貼近台灣人的腸胃現實。
【延伸閱讀】
橋本環奈瀏海髮型推薦8款！法式瀏海＋丸子頭、低馬尾，26歲童顏減齡關鍵公開
其他人也在看
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
她60歲不到就肌少症走不動！醫：錯在「這種養生習慣」愈吃愈虛
「我飲食很健康啊，幾乎不吃紅肉、不碰油炸！」很多人以為，吃得清淡、少油少肉就是健康的終極密碼，但真相可能讓你大吃一驚！醫師提醒，清淡飲食可能正在悄悄掏空你的肌肉與體力。 她60歲不到，卻被診斷出
別再只選糙米了！醫揭「腸道第一名穀物」，降膽固醇、阻斷大腸癌
想吃澱粉又怕身體負擔，想顧腸道卻只知道吃糙米、小米嗎？其實，有一種穀物在各項腸道益處中幾乎都名列前茅！醫師指出，若要挑選一種能改善腸道菌相、增加排便，並有助於生成「短鏈脂肪酸」的全穀物，首選可能會是「
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
愛喝咖啡怕鈣全流光？這樣喝竟是「骨密度守護神」骨鬆風險降6成
咖啡始終與眾多迷思有關，例如傷腎、造成骨質流失。但在現代醫學的顯微鏡下，這顆黑色的豆子正展現出驚人的「救命」潛力。最新醫學研究指出，咖啡不僅不傷腎不傷骨，反而具...
「糖尿病前期」沒關係？醫揭恐怖數據：每年5至10%惡化！疲倦、搔癢、視力變差…5症狀揪出高血糖病兆
你以為糖尿病只是「吃太甜」或「老了才會得」？事實上，它早已悄悄變成臺灣最普遍、也最容易被忽略的慢性健康危機。由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，最新一集邀請到國防部軍醫局副局長、三軍總醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師洪乙仁，深入解析臺灣糖尿病盛行現況與年輕化趨勢，並針對糖尿病的診斷標準、類型差異、常見併發症與日常控糖關鍵逐一說明。洪乙仁強調，糖尿病並非「血糖高」這麼簡單，而是一場長期的代謝失衡與血管傷害，若忽視控制，將可能引爆一連串不可逆的器官病變，甚至大幅縮短壽命、降低生活品質。
別再沾沙茶醬！火鍋沾醬改加「5物」更香 營養師大讚：還抗發炎
冬天吃火鍋最暖胃，但不少人愛沾醬，恐增加健康負擔。功能醫學營養師呂美寶表示，吃火鍋時選擇優質蛋白質、大量蔬菜纖維，健康又增飽足感，但要特別注意沾醬，推薦可用蔥花、蒜泥、生辣椒等，來取代沙茶醬、醬油膏，避免吃進過量鈉與油脂。
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。
「小胖老師」袁惟仁病逝 台東老家不設靈堂
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，因跌倒導致腦溢血，臥床養病多年，二姊袁藹珍今（2）日證實離世，享年59歲。袁藹珍表示，台東老家不設置靈堂，待過完年後，將大體送往台北火化，與父親合葬。
雞蛋別放冰箱門「尖端要朝下」！專家示警1動作：細菌恐入侵
雞蛋被譽為「理想的營養庫」，幾乎是家家戶戶冰箱中的常備食材。不過，關於雞蛋的保存、挑選與健康影響，坊間流傳不少迷思。營養師楊斯涵透露，盒裝洗選蛋不宜再清洗、散裝蛋應煮前再洗，保存方式也會影響新鮮度。此外，蛋殼與蛋黃顏色不等於營養高低，料理方式與用油量才是熱量關鍵。
中國女童大掃除後高燒17天 元兇是它
[NOWnews今日新聞]農曆春節前，許多人都會替家裡進行大掃除，但中國河南有名6歲女童，在協助家人清掃老家後，連續高燒17天，送到醫院才發現腦部出現20餘個坑洞，元兇是煙麴黴菌。綜合中港媒體報導，河...
眼皮一直跳？醫揭真相：95%其實是「這原因」 但這幾種真的很危險
大部分的人都有眼皮跳的經驗，眼皮跳通常會讓人想到「左眼跳財，右眼跳災」，其實，眼皮跳並不與運勢有關，更多是因為壓力大、眼睛疲勞、睡眠不足等。以下整理眼皮跳的相關問題，包括為什麼會眼皮跳？是中風前兆嗎？是顏面神經失調嗎？並整理眼皮跳的舒緩方法。 為什麼會眼皮跳？ 多重因素引起且95%以上都是良性 眼皮跳是一種重複、非自主性的眼瞼肌肉抽搐，眼皮跳的學名為「眼瞼痙攣」（blepharospasm），輕微的非自主性痙攣稱為「肌肉顫搐」。眼皮跳常發生在上眼瞼，感覺如輕輕拉扯住眼瞼，通常每次持續幾秒至幾分鐘。眼皮跳就拿迷信嚇自己？單純只是眼皮跳動的話，95%以上都是良性的，眼皮跳動可能是由多種因素引起，包括熬夜過勞、壓力過大都有可能會導致眼皮跳。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒於臉書粉絲頁分享眼皮跳的原因： ▸睡眠不足。 ▸個人壓力太大、心情緊張。 ▸經常使用手機／電腦，引致眼睛過勞、用眼過度。 眼皮跳不一定是中風或顏面神經失調 須留意其他症狀 眼皮跳不一定是中風前兆。眼皮跳動的原因非常多，通常跟中風沒有太多關聯，如果出現手腳無力、眼前一片空白等症狀，才有可能是中風。要注意的是，眼皮跳通常過幾天就會好了
清淡早餐反而傷身？醫師點名3地雷組合 「牛奶加蛋」竟上榜
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導台灣早餐選擇豐富，許多民眾為了健康，常會選擇看似清淡或單純的飲食搭配。然而重症科醫師黃軒近日在社群平台分享了一...
女生最愛「光腿神器」穿出問題？28歲女「腿爆痛」就醫 醫示警：恐壓壞血管、私密處發炎
女生就算在寒冷的冬天也還是會想要穿著漂亮的短裙，而保暖與美觀兼具的「光腿神器」因能修飾腿型又具保暖效果，近年在市場上熱銷。不過，一名28歲上班族日前因長時間穿著過緊的加厚膚色褲襪，出現雙腿痠麻疼痛送醫，經診斷發現與衣物壓迫血管與神經有關，案例也引發醫師對緊身穿著健康風險的提醒。
血壓怎麼量最準？醫教７２２準則穩住血壓線
好醫師新聞網記者張本篤／嘉義報導 圖：林庭光副院長提醒，心臟病治療的關鍵在於「不能緊張」／大林慈濟醫院提供 高血壓是健康一大危害，許多民眾都有固定量血壓的習慣，但是有時高高低低
喝水方式錯了恐致癌？醫示警「6大致命習慣」：暗藏毒物危機
喝水對於人體正常運作相當重要，水分不足會影響循環與代謝，但一次大量猛灌，也可能造成身體不適，因此多數醫師都建議，日常補水應分多次、慢慢喝。對此，醫師祝年豐指出，一般成人每日飲水量約落在2000至3000cc之間，但除了喝多少水之外，「怎麼喝」同樣不能忽略。
大S逝世1年「日韓疫情再拉警報」！醫：出國換方式感染病毒
女星大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，也讓S媽承受難以承受的喪女之痛。重症科醫師黃軒也示警，不少民眾規劃前往日本、韓國或東南亞國家度假，不過出國不代表風險降低，「只是換了一種感染病毒的方式」，旅途中仍須留意各地常見傳染病。
怕爸媽走不動？研究證實綠茶竟能「長肌肉」 醫警：喝錯這2種反傷身
隨著台灣步入超高齡社會，除了癌症與失智，「肌少症」（Sarcopenia）導致的跌倒與臥床，成為許多長輩與子女的夢魘。一般人認為防肌少只能靠吃肉或重訓，但最新科學研究卻給出了一個令人驚喜的低成本解方：「喝綠茶」。權威期刊證實，茶葉中富含的抗氧化物質，不僅能護心防癌，更能有效減緩老年人的肌肉流失，維持
袁惟仁腦中風臥床多年今病逝 醫：冬季中風風險高與「這病」最有關係
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁今傳病逝消息，享年57歲。回顧發病原因，他2018年在上海時意外跌倒導致腦溢血（出血性中風）...
很多人吃錯！葡萄護心腦、降膽固醇 研究：「1吃法」最健康
葡萄富含多種營養成分，有助於心臟與大腦健康。腎臟科醫師江守山指出，研究發現，葡萄含有超過1600種化合物，包括抗氧化劑與多酚類物質，有助於心血管功能、改善血液循環等。另外，營養師高敏敏建議，葡萄要連皮帶籽一起吃，能夠攝取最多抗氧化營養素。