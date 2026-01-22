蛋白質吃對順序才健康？ 美國最新飲食指南掀起大論戰





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】45歲的陳太太堅持「豆魚蛋肉」順序多年，早餐豆漿配地瓜，正餐優先選豆腐和魚肉。但近期美國公布新版飲食指南把蛋白質拉到最重要的位置，連紅肉都成了推薦選項，難道飲食原則要重新排序了嗎！？



美國新指南大翻轉 豆魚蛋肉順序如何排



美國衛生及公共服務部於2025年1月公布的《2025至2030年美國飲食指南》採用「倒金字塔」呈現方式，將蛋白質、健康脂肪與蔬果並列頂端，全穀類降至底層。新指南建議每日每公斤體重攝取1.2至1.6公克蛋白質，幾乎是過去0.8公克的2倍，並將紅肉納入優質蛋白質來源。這個轉變背後反映美國超過7成5成年人患有慢性疾病，以及蛋白質攝取不足導致肌肉流失的嚴重問題。

然而台灣衛福部仍維持2018年的「豆魚蛋肉」順序，強調豆類飽和脂肪低且富含大豆異黃酮，魚類含Omega-3能減少發炎，雞蛋營養豐富，紅肉則因過量攝取與大腸癌風險相關而排在最後。台安醫院新陳代謝科林毅欣主任指出，美國指南雖把蛋白質和乳品放在金字塔上方，但民眾不該因此大吃紅肉，新指南其實強調應該以雞蛋、禽肉、魚類、蝦子取代香腸、火腿、培根等加工肉品，減少鈉和飽和脂肪酸攝取。



依個人需求選擇 避免加工肉品才是重點



面對不同建議，民眾無須過度焦慮。美國指南針對當地肥胖問題，台灣飲食文化與疾病型態不同。林毅欣主任建議一般民眾維持「豆魚蛋肉」順序較為穩健，年長者或運動量大的人可在專業建議下適度增加蛋白質，但應多樣化選擇動植物來源。



台灣衛福部建議成年男性每日70公克、女性60公克蛋白質，每餐份量為一掌心大小。無論哪種順序，都應避免香腸、火腿等加工肉品，烹調以蒸烤為主，減少油炸。有腎臟疾病者須遵循醫師建議，不宜自行調整。飲食指南提供方向而非絕對規則，每個人應根據身體狀況、活動量找到最適合自己的均衡模式。



