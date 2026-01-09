蛋白質吃更多、全脂不再有罪！專家解析「美國飲食新指南」9大顛覆

[Newtalk新聞] 美國政府於2026年1月7日公布最新版「美國飲食指南」，內容不再聚焦熱量與低脂，而是從蛋白質、脂肪到糖分與加工食品，全面翻轉過去標準。長期關注營養議題、在Threads擁有約3萬名追蹤者的藥師網紅陳藥師指出，多項被視為正確的飲食觀念，已出現明顯被徹底翻轉。





陳藥師認為，新版美國膳食指南中，有多項長年被視為正確的飲食觀念，已被官方徹底翻轉，重點包括以下9個面向：





1. 不再以熱量與低脂作為健康核心

陳藥師指出，新版指南不再要求民眾計算卡路里，也不再推崇低脂、低卡飲食，而是把判斷健康的重點，轉向食物的加工程度，鼓勵攝取完整、天然、營養密度高的真實食物。

廣告 廣告





2. 蛋白質攝取量被大幅提高

陳藥師表示，蛋白質在新版指南中被正式定位為健康核心，建議攝取量從每公斤體重0.8克，提高至1.2到1.6克，幾乎是舊標準的2倍，顛覆過去對蛋白質的保守態度。





3. 全脂乳製品獲官方平反

陳藥師說明，全脂牛奶、起司與優格等全脂乳製品，在新版指南中被承認對健康有幫助，官方也明確指出，完整食物中的脂肪不等於壞脂肪。





4. 植物油不再被官方力推

陳藥師指出，過去70年美國長期鼓勵以植物油取代動物油，但新版指南對工業種子油選擇保持沉默，甚至轉而建議優先攝取牛油、奶油等天然油脂。





5. 添加糖被明確否定

陳藥師表示，指南直接寫明「沒有任何添加糖是有必要的，或對健康有幫助的」，並建議每日添加糖攝取量不應超過10克，態度為歷來最嚴格。





6. 代糖不再被視為安全替代品

陳藥師指出，新版指南不鼓勵以代糖取代砂糖，因為代糖可能干擾食慾、破壞腸道菌群，甚至加重對甜味的依賴。





7. 高度加工食品被點名為慢性病推手

陳藥師認為，這是官方首次明確指出，肥胖與糖尿病的問題，不在於個人意志力，而是市面上充斥的高度加工食品。





8. 低碳飲食首度獲國家級肯定

陳藥師表示，新版指南首次清楚寫明，對部分慢性病族群而言，低碳飲食「是明顯有幫助的」，顛覆過去長期被排除的立場。





9. 兒童添加糖限制大幅收緊

陳藥師指出，新版指南將糖分限制從2歲以下，延伸至10歲以下兒童，建議10歲以下不應攝取任何添加糖。





陳藥師最後表示，飲食指南本就會隨著時代背景與健康問題變化而調整，民眾也應依自身狀態與生活條件，重新檢視適合自己的飲食方式，而非延用過去已被修正的標準。





陳藥師說明，這次指南不再推薦那些低脂低卡的食物。針對被顛覆的飲食觀點，陳藥師逐點陳列如下：





1. 熱量與加工程度：陳藥師指出，新指南不再執著熱量或營養比例計算，重點在於看食物的加工程度。官方不再推薦低脂低卡食物，而是鼓勵大家吃天然、營養密度高的真實食物。





2. 蛋白質成為核心：陳藥師表示，蛋白質攝取量建議從原本的每公斤體重0.8克，直接提高到1.2到1.6克，幾乎是舊標準的兩倍。陳藥師進一步強調，吃夠蛋白質不再是選項，而是維持代謝、保住肌肉與管理血糖的基礎。





3. 全脂乳製品平反：陳藥師指出，過去被妖魔化好幾十年的全脂牛奶、起司、優格這次終於洗清冤屈。指南承認完整食物裡頭的脂肪並不等於壞脂肪，且全脂乳製品對健康是有幫助的。





4. 天然油脂回歸：陳藥師說明，指南對過去70年美國一直鼓勵用來替代動物油的植物油，也就是工業種子油，這次直接保持沉默，轉而推薦優先攝取像是牛油、奶油等天然油脂，代表脂肪戰爭風向完全改變。





5. 糖分史上最嚴限制：陳藥師表示，指南對糖的態度是史上最強硬，明確指出「沒有任何添加糖是有必要的」，建議每人每天攝取量不應該超過10克，連含糖飲料也被點名批評。





6. 代糖被否定：陳藥師指出，指南不鼓勵用代糖來取代砂糖，因為代糖會干擾食慾、破壞腸道菌群，甚至加重對甜味的依賴。





7. 高度加工食品：陳藥師說明，官方第一次明確把矛頭指向食品系統，指出高度加工食品是慢性疾病的元兇。陳藥師表示，指南認為並非人的意志力不夠，而是市面上充斥的高度加工食品才是導致肥胖跟糖尿病的推手。





8. 低碳飲食與兒童禁糖：陳藥師指出，國家級指南第一次明確寫出低碳飲食對部分慢性病人群有明顯幫助。此外，禁糖令大幅延伸至10歲，建議10歲以下小朋友不應該攝取任何添加糖。





陳藥師指出，飲食指南確實需要依照每個時代的狀況局勢去呈現不一樣的變化。陳藥師最後強調，每個人也應該依照自身的狀態環境去做一些調整。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

代孕入法 他批陳菁徽：生殖醫學中心負責人又「剛好」是提案委員？根本壯世代翻版！

辜仲諒限制出境個案手機監控 法院裁定延長8月