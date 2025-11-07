蛋白質講座烹飪課 營養學吃出健康

國華府慈濟人文學校，每年都會舉辦「全校健康吃」活動。今年的主題是「大豆」。學生家長兼營養師的「顏苡雯」為大家講解，黃豆如何可以吃得健康和幫助減緩地球暖化。

桌面上擺著餐盤、手套還有鋼盆，華府慈濟人文學校一年一度的親子互動日，這次的主題是「認識大豆的營養價值」，家長顏苡雯本身就是營養師，透過簡報向大家介紹黃豆能變化出哪些食物。

營養師 顏苡雯：「大豆有人也是稱為黃豆，它是豆類的一種 基本上跟，紅豆 綠豆 黑豆 扁豆 豌豆，它們都是同一個家族。」

廣告 廣告

知道了大豆是植物飲食的優質蛋白質來源，孩子們就化身成一個個小廚神，切豆包、捏壽司，大家樂在其中，家長們也助一臂之力。

慈濟人文學校學生 楊茗樂：「我們今天做了涼拌腐竹，很好吃。」

慈濟人文學校學生 張美心：「今天我們做豆腐三明治，我做得很快樂。」

營養師 顏苡雯：「通過這個有趣的(DIY)活動，還有交流 希望可以讓，小朋友們對這個大豆以及，它的食譜更加地有興趣。」

透過烹飪，家長與孩子一起動手做素食，不僅加深了親子間的互動，也讓他們對於健康飲食和愛護地球有更確切的認識，實現了教育與實踐的完美結合。

更多 大愛新聞 報導：

海外推廣擂茶.麻糬 體驗好"客"文化

聯邦糧食補助暫停 紐約蔬果發放加碼

