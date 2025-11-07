蛋白質講座烹飪課 營養學吃出健康
國華府慈濟人文學校，每年都會舉辦「全校健康吃」活動。今年的主題是「大豆」。學生家長兼營養師的「顏苡雯」為大家講解，黃豆如何可以吃得健康和幫助減緩地球暖化。
桌面上擺著餐盤、手套還有鋼盆，華府慈濟人文學校一年一度的親子互動日，這次的主題是「認識大豆的營養價值」，家長顏苡雯本身就是營養師，透過簡報向大家介紹黃豆能變化出哪些食物。
營養師 顏苡雯：「大豆有人也是稱為黃豆，它是豆類的一種 基本上跟，紅豆 綠豆 黑豆 扁豆 豌豆，它們都是同一個家族。」
知道了大豆是植物飲食的優質蛋白質來源，孩子們就化身成一個個小廚神，切豆包、捏壽司，大家樂在其中，家長們也助一臂之力。
慈濟人文學校學生 楊茗樂：「我們今天做了涼拌腐竹，很好吃。」
慈濟人文學校學生 張美心：「今天我們做豆腐三明治，我做得很快樂。」
營養師 顏苡雯：「通過這個有趣的(DIY)活動，還有交流 希望可以讓，小朋友們對這個大豆以及，它的食譜更加地有興趣。」
透過烹飪，家長與孩子一起動手做素食，不僅加深了親子間的互動，也讓他們對於健康飲食和愛護地球有更確切的認識，實現了教育與實踐的完美結合。
更多 大愛新聞 報導：
海外推廣擂茶.麻糬 體驗好"客"文化
聯邦糧食補助暫停 紐約蔬果發放加碼
其他人也在看
台北慈濟達文西手術助婦切除輸尿管癌 成功保腎重獲健康
（記者陳志仁／新北報導）67歲的林女士平時身體狀況良好，近期卻反覆出現無痛性血尿，原以為只是小問題，至台北慈濟 […]引新聞 ・ 1 天前
川普稱印度大致上已停止購買俄油 暗示明年可能訪印
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮告訴記者，印度大致上已停止購買俄羅斯石油，如果印度總理莫迪（Narendra Modi）邀請他，他明年可能訪印。中央社 ・ 18 小時前
【專欄】對金典獎《七月爍爁》的台語書寫與評審的質疑
文/施炳華(國立成功大學中文系教授退休，資深臺語文專家) 2025年臺灣文學獎金典獎，從225部作品中...銳傳媒 ・ 14 小時前
信用卡點數重返主流 3大祕訣強效放大價值
信用卡點數可在銀行商城換購商品、電子票券或折抵帳單放大價值(圖/pixabay)卡優新聞網 ・ 12 小時前
多年未在官方活動正式露面 劉強東稱未來員工一周或只需工作一日
許久未在官方活動正式露目的京東主席劉強東，今日出席2025年世界互聯網大會烏鎮峰會。他提到，大陸社會物流成本高企導致資源...聯合新聞網 ・ 20 小時前
非洲豬瘟引爆廚餘養豬爭議！環境部籲加裝監測設備 豬農擬赴立院抗議
據統計，去年全國家戶廚餘回收量約50.5萬噸，其中飼料化（如養豬）約占42.8％、肥料化（如高效堆肥及傳統堆肥）約45.8％、能源化占9.5％、其他（如養黑水虻與雞鴨等）約占1.9％，而事業廚餘每年則有20萬餘噸，多數由養豬場處理。因應我國發現非洲豬瘟案場，而廚餘可能是破口...CTWANT ・ 8 小時前
今年經濟成長率 台經院上修為5.94%
在ＡＩ引擎帶動下，投資與出口推升台灣今年經濟動能，台經院昨天大幅上修今年經濟成長率至百分之五點九四，台經院院長張建一表示...聯合新聞網 ・ 1 天前
莊人祥罹胃癌 早期難發現 醃漬、鹹食4地雷食物少碰
衛福部常務次長莊人祥上月證實罹患胃癌，目前已完成治療，消息曝光引發各界關注。台北市立聯合醫院提醒民眾，胃癌早期無明顯症狀，常被誤認為胃炎或消化不良，若出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等症狀，應盡早就醫檢查；此外應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，並養成使用公筷母匙的習慣，以降低幽門桿菌感染機率。中時新聞網 ・ 1 天前
補充保費新制被政院喊卡 石崇良：個人去留不在心中
衛福部長石崇良提出修正「健保法」，擬調整補充保費徵收方式，將利息、股利、租金等全年超過二萬元者納入課徵，引發「小資族被砍...聯合新聞網 ・ 8 小時前
羽球天后戴資穎正式退役！感性發文：人生沒有不散的宴席
台灣羽球天后戴資穎於今（7）日透過社群平台正式宣布退役，消息一出引發球迷湧入留言區表達不捨。她在貼文中深情回顧職業生涯的點滴，並感謝多年來支持她的粉絲與團隊，強調「人生沒有不散的宴席」，為她的羽球生涯畫下句點。中天新聞網 ・ 16 小時前
不是老人病！年輕男騎車8天環島 竟壓出椎間盤突出
23歲的林先生，近日忽然右腳無力、腳尖抬不起來，走路一拐一拐，嚇得趕緊就醫，診所醫師建議他到大醫院做神經傳導與肌電圖檢查，於是轉介至臺北市立聯合醫院中興院區復健科。 腰椎椎間盤突出壓迫神經臺北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑問診後得知，林先生剛完成為期8天的重機環島，每天騎7至8小時以上。返家後右腳突然乏力，但沒有腰痠或背痛；檢查發現，他右腳「往上勾」的肌力僅剩2分（正常為5分），懷疑是第五腰椎椎間盤突出壓迫神經，導致急性神經根病變。 武俊傑指出，椎間盤突出並非老年人專屬疾病，現代年輕人因長時間久坐、滑手機、姿勢不良，發生率明顯增加，門診中這類患者比十年前多出約2至3成。 核心肌群力量，是簡的日常保健考量病情急性發作，醫師立即安排腰椎牽引治療，並配合口服消炎藥與肌肉鬆弛劑。經兩個多月密集治療後，林先生右腳力量幾乎恢復正常。 武俊傑提醒，長時間固定姿勢會讓脊椎承受壓力，建議每30分鐘起身活動、做30秒腰椎伸展，並培養核心肌群力量。像瑜伽中的「棒式運動」就是簡單又有效的日常保健方式。 （記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·坐骨神經痛愈休息恐愈糟！醫破解「常春月刊 ・ 1 天前
死守波克羅夫斯克或解救守軍 烏克蘭痛苦抉擇
華盛頓郵報六日報導，烏克蘭必須做出抉擇，究竟是在波克羅夫斯克繼續戰鬥，還是挽救當地守軍的性命。自二○二二年二月俄烏開戰以...聯合新聞網 ・ 8 小時前
久坐族還在喊懶得運動？研究：每天少坐半小時 身體代謝能力改善
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】現代人生活久坐時間長，許多人明明知道多運動有益健康，但要落實卻是難上加難。芬蘭最新研究發現，每天只要少坐30分鐘，就能改善身體使用脂肪與碳水化合物的能力，對代謝帶來正面影響，對缺乏運動、心血管疾病與第二型糖尿病風險較高的族群尤其有益。 久坐增心血管疾病、糖尿病風險 專家解釋何謂「代謝靈活性」！ 芬蘭圖爾庫大學發布新聞稿說明，久坐加上不健康的飲食習慣，容易造成能量的攝取超過消耗量，進而提高心血管疾病與第二型糖尿病的風險。生活習慣也會影響身體在不同情境下將脂肪或碳水化合物轉換成能量的能力，這種能力稱為「代謝靈活性（metabolic flexibility）」。 圖爾庫大學博士後研究員Taru Garthwaite解釋，健康的身體在休息時會燃燒更多脂肪，飯後或進行高強度運動時，主要的能量來源會轉向碳水化合物。如果代謝靈活性變差，血糖與血脂可能升高，多餘的脂肪與糖分不再被用於能量生產，而是被儲存起來。 研究揭久坐減少至少半小時 代謝能力觀察到有改善 這項研究由圖爾庫正子掃描中心（Turku PET Center）與芬蘭健康促進研究所共同進行，研究對象為64位健康醫療網 ・ 19 小時前
林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 3 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 11 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前