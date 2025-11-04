蛋糕促銷有詐 生基位騙光長者積蓄1／知名提拉米蘇遭冒名！ 馬籍女大生慘受騙

網購請小心。台北一名外籍女大生日前在Threads上購買提拉米蘇蛋糕，透過對方提供的官方LINE聯繫，然後透過賣貨便下單，沒想到卻遭到網站以沒有實名認證為由凍結。還被店家威脅說要去報警，讓女大生嚇傻了。向警方求助之下才發現原來這些都是騙局。

遭詐女大生謝小姐表示，「各位我被詐騙了。」女大生走在路上，哭笑不得，因為她剛剛才遭遇離譜詐騙，才剛匯完款，卻收到凍結警訊，女大生嚇壞，馬上聯繫客服。

謝小姐表示，「我是外國人嘛，然後他說就是被凍結，我就想說會不會有可能是因為我是馬來西亞人，然後就是外國人，然後我沒有做過那個實名認證。」一度懷疑是自己沒有實名認證，訂單才會被鎖住。正焦慮該怎麼處理時，詐騙集團卻突然傳來刑警照片，才讓女學生發現自己被騙了。

原來Threads上出現不少假店家帳號，PO出大量銷售貼文，表示一個提拉米蘇只要88元，吸引不少網友留言。而女大生的朋友也在3號分享貼文，表示「這家蛋糕很好吃」，讓她很心動，不小心誤加「假官方LINE」，透過對方提供的「假賣貨便」下單，還匯款88元到指定帳戶。沒想到網頁顯示「交易失敗」，還說她的訂單即將被凍結。女學生無奈求助假業者，對方要求她必須聯繫假客服，還說擔心被騙，要直接去報警，想藉此「情勒詐財」。

謝小姐表示，「大家都在我IG留言區那邊，就說你回來，我們請你吃蛋糕。」女大生才來台2個月就遇上詐騙，但其實蛋糕店也是受害者。提拉米蘇業者表示，「因為我們公司目前販售的管道，就只有官網上面做置入，還有現場購買的而已，其他沒有，不會在第三方那邊做認證，或者是置入的動作。」

被冒名的蛋糕店業者說，官網一直都有公告，但還是有人被騙，讓他們傷透腦筋，只能呼籲消費者，不要為了貪小便宜，因小失大





