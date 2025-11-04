蛋糕促銷有詐 生基位騙光長者積蓄2／深信「活人棺改運」 7旬翁受騙百萬聯手警抓人

另外還有所謂的生機位詐騙。專門鎖定長輩。台北就有一名75歲的老先生長期受到生基位詐騙集團所害，十多年下來被騙走了超過100萬元。但甚麼是生機位詐騙呢，就是詐騙集團會宣稱把活人的毛髮跟指甲放入骨灰罈可以改運，老先生深信不疑，多次被騙。這回老先生學聰明了跟警方求助，成功將車手逮捕。合作成功在師大逮捕了車手。

眼看目標現身，員警馬上一窩蜂衝上前，將人壓制在地。「腳伸直，兩隻腳伸直啦，好，趴著趴著，趴著啦。乖乖聽話，趴在地上。」原來他是詐騙集團的取款車手。

警方：「你現在涉嫌詐欺案件，我依現行犯規定給你逮捕喔。」原以為是來面交「生基位買賣」，結果一看到警方，車手竟改口，是來幫忙博弈的客戶收20萬，還表示自己是第一次跑腿，沒收酬勞。

員警接獲老翁報案後，得知他已經損失高達百萬元，因此要求他再一次假意配合面交取款。而員警就埋伏在師大附近的超商，當時抓人行動，也引起不少人圍觀。被騙的75歲王姓老翁，十多年來接到相當多通關於「生基位投資」的陌生電話，每次他都相信。日前又接到電話，一次購買了50個，連同手續費、託管費，共花了170萬，結果對方突然已讀不回，求助警方跟園區才驚覺被騙，在員警建議下，聯手騙出車手來面交，成功逮人。

就是看準投資商機，不少人都會買塔位增值。生基位原本是一種民俗信仰，俗稱活人棺，聲稱將人身上的指甲、毛髮等物品放入骨灰罈內，存放在風水寶地，就能夠改善運勢或保佑身體健康。

據統計，去年有超過9千名長者遭詐騙，比前年增加了3600多人，表示平均每天有25名老人家受騙。這回詐騙集團鎖定銀髮族，想為後代省事，為自己打點後事，結果畢生積蓄化為烏有。面對投資訊息，一定得多留心，避免成為目標肥羊。





