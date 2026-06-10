蛋素族群營養新選擇 LightFIT「滑蛋姬」結合蛋殼膜、硅素與玻尿酸 打造多元補充新趨勢
生活中心/綜合報導
隨著健康意識提升與保健食品市場持續成長，膠原蛋白已成為台灣消費者最關注的營養品類之一。根據產業資料顯示，台灣保健食品市場年產值已突破新台幣 1,500 億元，相關產品長期位居熱門品項。然而，目前市面上多數膠原蛋白產品主要來自魚類或豬牛來源，對於「蛋素」族群而言，符合飲食需求的產品選擇仍相對有限。
近年來，隨著蛋殼膜（Eggshell Membrane）、硅素（Silicon）及玻尿酸等成分受到國際研究關注，市場開始出現不同於傳統膠原蛋白補充思維的新配方設計。台灣科技保健品牌 LightFIT 推出「滑蛋姬膠囊」，以蛋殼膜為核心原料，搭配全食物型態硅素、玻尿酸、穀胱甘肽及維生素 C，精準瞄準蛋素族群的日常營養補充需求。
消費者開始重視原料來源與配方設計
過去消費者選購相關產品時，多以單一成分含量作為參考。然而近年來，隨著保健食品資訊透明化，市場逐漸開始關注原料來源與配方設計的搭配邏輯。LightFIT 表示，蛋殼膜天然含有膠原蛋白、彈力蛋白及多種胺基酸成分，近年受到國際市場高度關注，成為蛋素族群較容易接受的營養來源之一。品牌進一步指出，現代消費者更重視整體配方設計，因此提出「結構型保養」概念，希望從多元營養補充的角度出發，提供更全面的選擇。
「硅素」成為營養補充市場熱門關鍵字
除了蛋殼膜，硅素近年也逐漸受到營養研究領域關注。早期發表於《美國國家科學院院刊（PNAS）》的研究指出，矽廣泛存在於人體結締組織之中。在相關研究領域中，常將膠原蛋白比喻為建築中的水泥，而矽則被視為協助維持整體結構的重要元素。因此，近年來許多國際品牌開始將硅素納入配方設計之中。LightFIT 於滑蛋姬配方中特別選用全食物型態硅素，透過不同營養成分的搭配，滿足現代人對日常營養補充的講究。
日本 EM300 蛋殼膜原料 累積多年研究基礎
滑蛋姬所採用的核心原料來自日本專利素材 EM300 蛋殼膜。相關企業自 1988 年起投入研究與應用開發，累積超過 30 年研發經驗，並取得多項涵蓋分離、水解製程及食品應用的日本專利技術。品牌表示，選擇具有研究背景與品質管理基礎的原料來源，是開發過程中的首要考量，期盼透過透明資訊與嚴謹選材，讓消費者擁有安心的參考依據。
多元營養配方與 SGS 嚴格把關
「滑蛋姬膠囊」亦搭配玻尿酸（透明質酸鈉）、穀胱甘肽及維生素 C 等熱門營養成分。其中，維生素 C 具抗氧化作用，並有助於促進膠原蛋白的形成。此外，產品皆於符合食品安全管理規範之工廠生產，並已完成第三方檢驗（包含重金屬、微生物、365 項西藥成分與雌激素定性分析等）。LightFIT 認為，完整的品質管理流程與檢驗資訊公開，是現代消費者選擇保健食品最重視的環節。
面對植物性飲食、彈性素食與蛋素人口增加，LightFIT 期望透過科技萃取與多元營養成分的搭配，讓消費者能依照自身飲食習慣，找到最適合的健康補充方案。
【常見問題 FAQ】
Q：素食者可以吃滑蛋姬嗎？
滑蛋姬為蛋素可食配方，核心原料採用蛋殼膜，適合蛋奶素及彈性素食族群食用。純素（Vegan）族群則需依個人飲食原則自行評估。
Q：蛋殼膜是什麼？
蛋殼膜位於蛋殼與蛋白之間，天然含有膠原蛋白、彈力蛋白及多種胺基酸，近年來受到營養研究領域廣泛關注。
Q：滑蛋姬和一般魚膠原蛋白有什麼不同？
一般相關產品多來自魚類或豬牛來源，滑蛋姬則採用蛋殼膜作為核心原料（屬蛋素可食），並搭配硅素、玻尿酸、穀胱甘肽及維生素 C 等多元成分，提供有別於傳統單一補充的配方選擇。
Q：產品有做安全檢驗嗎？
滑蛋姬膠囊已完成第三方檢驗，包含重金屬、微生物及非西藥成分等項目檢測，相關資訊可向品牌官方通路洽詢。
關於 LightFIT
LightFIT 致力於結合國際研究原料與食品科技，開發符合現代消費者需求的保健食品。秉持「重視原料來源、品質管理與透明資訊」的理念，提供消費者更安心的健康生活選擇。
官方網站：https://lightfit.com.tw/s/746814
官方 LINE：https://lin.ee/RSqREG9
【免責聲明與注意事項】
均衡飲食及適當運動為維持健康之基礎。本產品為日常營養補充食品，非藥品，無法取代正規醫療及相關藥物治療。若有特殊疾病、孕婦、哺乳期婦女或正服藥中者，建議於食用前先諮詢專業醫師或營養師之意見。本文為品牌廣編資訊，內文提及之成分科普與文獻皆為原料特性描述，不代表終端產品具備任何醫療或改變生理機能之宣稱。
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