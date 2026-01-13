蛋蛋驚見「蚯蚓爬過」 醫點名3大高危險族群：久站是大忌

男性若發現陰囊表面出現血管浮腫，看起來像是「蚯蚓」聚集，千萬不可輕忽，泌尿科醫師施冠偉指出，這極可能是「精索靜脈曲張」的徵兆。若長期忽視，恐因睪丸溫度升高而影響精蟲品質，進而導致男性不孕，並點名3大高風險族群應提高警覺。

精索靜脈曲張成因曝光

施冠偉在臉書粉專「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」說明，精索靜脈曲張的形成是陰囊處的靜脈壓力較低，且血液需對抗地心引力向上回流。一旦血管內防止血液倒流的瓣膜發生鬆弛，血液便無法順利回流，進而淤積在陰囊周邊。

這種血液塞車的現象就會導致血管擴張浮起，形成外觀上可見的「爆青筋」或宛如蚯蚓的樣貌。

醫點名3大高風險族群

針對此病的好發對象，施冠偉列出三大高風險族群。首先是需要長時間站立的職業，如老師、服務業及餐飲業人員；其次是長期進行重量訓練、搬運重物等習慣運用腹腔出力的民眾；最後則是生殖器機能發育旺盛、陰囊經常處於充血狀態的青少年。這些族群因生活型態或生理特徵，較容易誘發精索靜脈曲張。

高溫環境恐殺傷精蟲品質

施冠偉也說，精索靜脈曲張不僅是外觀問題，更可能威脅生育能力。血液回流不順暢，會導致睪丸溫度升高，並干擾正常的代謝，進而影響精蟲的數量與品質。施強調，不少男性不孕症患者，經檢查後皆證實患有精索靜脈曲張的問題。

面對治療選擇，施冠偉建議，依病情嚴重程度而定。若是症狀輕微且無明顯不適者，建議定期追蹤，並在日常生活中避免久站或過度用力。

若已出現疼痛或有生育計畫考量的患者，應由醫師評估是否手術。目前「精索靜脈結紮手術」已是相當成熟的療程，多數患者術後恢復快、改善效果顯著。最後也呼籲，男性應正面看待，及早檢查才是對健康負責的態度。