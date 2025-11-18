蛋行販售「毒蛋」負責人20萬交保 老闆娘喊冤不認罪：縣府疏失

彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出「芬普尼」代謝物超標，遭移動管制，但9日又出貨到台中一間蛋行，彰化地檢署檢察官17日再帶回蛋行林姓負責人，經複訊後，認定他涉嫌違反食安法及詐欺罪，以20萬元交保。

11/6-11/15封存雞蛋遭銷毀 總計25萬顆

文雅畜牧場的雞蛋在11月4日被驗出芬普尼超標，檢方昨（17）晚指揮檢調會同農政單位，到畜牧場進行封存蛋品清點與處理，彰化縣農業處長郭至善說明，11月6號至11月15號封存的蛋全數銷毀；總計銷毀散蛋、盒蛋、軟殼蛋約25萬顆。

因驗出芬普尼被封存的雞蛋，一籃籃被倒掉。圖／台視新聞

25萬顆雞蛋連夜銷毀，車子輾壓蛋白蛋黃溢成一攤。圖／台視新聞

販賣芬普尼蛋 蛋行負責人妻子喊冤

檢調17號上午約詢畜牧場3名員工，複訊後均請回，下午指揮搜索台中蛋行，帶回蛋行林姓負責人調查，複訊後，認定他涉嫌違反食安法及詐欺罪，以20萬元交保。

針對此案，蛋行依舊覺得無辜，負責人妻子不認罪喊冤，表示明明是彰化縣府的疏忽，為什麼還要付20萬。至於問題蛋流入35家下游蛋品，蛋行也澄清，有問題的蛋都已經回收，現在這35家都不是使用文雅畜牧場的雞蛋，問題蛋流出掃到下游店家，實在無奈。

※未經判決確定者，應推定為無罪

