蛋雞場爆禽流感 去年才獲「台中第一家動物福利標章」

台中市府日前接獲舉報，位在豐原一處蛋雞場出現家禽大量死亡情形，昨天動保處緊急採驗，檢體確認為禽流感病毒陽性，動保處將依規定執行撲殺並進行清場消毒等防疫措施。事發蛋雞場在2025年3月，才成為全台中第一家通過「動物福利標章」及「友善雞蛋聯盟」標章的畜牧場。

驗出禽流感動保處緊急處置

台中市政府動保處指出，26日晚間10時許接獲民眾舉報，豐原區一處蛋雞場疑似有大量家禽異常死亡，檢體確認為禽流感病毒陽性，已完成該場及周邊半徑3公里內禽場消毒，以降低疫病傳播風險。

台中市政府動保處強調，若最終檢驗結果為高病原性禽流感病毒陽性，動保處將依規定執行撲殺清場等防疫措施，針對業者未主動通報，將依《動物傳染病防治條例》規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品之損失，並處新臺幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

2025年獲得殊榮

台中市農業局去年3月的新聞稿指出，該蛋雞場是台中市第1家通過社團法人台灣動物社會研究會「動物福利標章」及「友善雞蛋聯盟」標章的畜牧場，以友善平飼取代傳統籠飼，給予雞隻足夠的活動空間，

台中市農業局指出，蛋雞場場內每隻雞至少有長度達15公分的棲架休憩空間，滿足蛋雞安全感，並提供自由進出產蛋的巢箱及足夠的墊料，滿足蛋雞探索好奇心及乾洗澡（洗沙浴）的行為，更特別引進荷蘭自動化集蛋系統，讓每一顆蛋乾淨不落地，牧場直接出貨。

蛋雞場發表聲明

事發蛋雞場27日晚間在臉書上發出聲明，近日在場內例行性檢測中，發現部分雞隻健康狀況異常，目前尚在檢驗階段尚未流入市場，針對已購買本批次產品的顧客，全面辦理退費退款。

