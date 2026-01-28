蛋雞場確診禽流感！飼主涉隱匿私埋 盧秀燕：依法開罰

台中豐原某蛋雞場確診禽流感，市府成立前進指揮所，市長盧秀燕說，全場撲殺、依法開罰。（圖：中市府提供）

台中市豐原區一處蛋雞場傳出雞隻大量異常死亡，市府農業局採樣送檢，結果出爐，市長盧秀燕今天（28日）表示，確認是陽性禽流感，市府成立前進指揮所，全力防疫。案場部分，全面消毒，人車管制，全場撲殺。飼主未及時通報，私自掩埋，涉及隱匿，依法處5萬至百萬罰鍰。（寇世菁報導）

有網友在社群平台爆料台中豐原某蛋雞場，疑似雞隻異常大量死亡，業者還埋在自家牧場的花園，市府農業局接獲通報，稽查並採樣送驗，結果出爐，市長盧秀燕今天（28日）在議會開議前受訪表示，化驗出爐，確認是陽性禽流感，市府立即成立前進指揮所，跨局處防疫，證實禽流感，全場撲殺，案場消毒，工作人員人車管制，流出的蛋，追蹤下架銷毀。盧秀燕說，冬天是禽流感好發季節，已經有幾個縣市出現禽流感疫情，台中有171個雞場，將由民政局農業課全面訪查，避免傳染。

農業局長李逸安說，業者未主動通報，依動物傳染病防治法規定，處五至一百萬罰鍰，死亡雞隻要送化製廠，業者私自掩埋，也依法開罰。案場死亡雞隻1700多隻，全場飼養7000多隻，會盡速全場撲殺。衛生局長曾梓展則表示，每年冬天有雞隻禽流感疫情，零星發生，很多是侯鳥引發，市府必須提高警覺，案場是蛋雞場，雞肉本身沒賣，衛生局上午派員進入，雞蛋下架回收列管追蹤，若有民眾可能之前買到雞蛋，記得煮熟，相對安全。養雞場有5名工作人員，全部列管，抽血檢驗，送中央化驗。接觸者包括撲殺人員等，要健康監測7天。