蛋雞羽毛驗出芬普尼 蛋農恐因除蟲、省錢鋌而走險
中央追查毒蛋，檢出蛋雞羽毛含禁藥芬普尼，彰化縣養雞業者一致指出「應該是噴霧造成」，農藥泡水稀釋後噴蛋雞羽毛，撲殺雞蝨、跳蚤等寄生蟲。蛋農說，有農民改用歐洲某專利有機食品級藥劑，可有效除蟲，但比芬普尼貴上百倍，傳統雞舍通常不用。至於價格相去不遠的合法除蟲藥，則是藥效不佳，只能維持二至四周，可能因此才有蛋農違規使用禁藥。
國內六年前發生蛋農違規使用芬普尼禁藥，後來農業部已開放兩款含有「Fluralaner」（弗雷拉納）的除蟲劑作為替代。農業部防檢署組長林念農指出，這兩款藥劑可用來清除雞隻上的雞蝨，藥效和普芬尼一樣，至於為何蛋農要鋌而走險用禁藥，則有待檢調釐清。
但有蛋農私下表示，芬普尼低劑量卻高效，藥效持久，噴灑一次藥效可以長達一年，目前合法的除蟲藥儘管價格差不多，但藥效不佳，只能維持二到四周，若以一年需要噴灑的頻率來看，成本至少是芬普尼的十二倍到廿四倍，「養雞真的沒有很好賺，當然不想再額外支出成本」。
彰化縣一家水簾式密閉養雞場陳姓農民及非籠式養雞的蔡姓農民不約而同指出，蛋雞羽毛含芬普尼有兩種可能，一是摻入飲水和飼料都被雞吃下，但此案在環境、飲水、飼料都驗不到芬普尼，唯雞蛋和羽毛有藥物反應，應該是農藥泡水稀釋後噴蛋雞的羽毛，蛋雞呼吸吸入噴霧農藥。
兩名雞農都說，追求高品質雞蛋的農民紛紛改用歐洲某專利有機食品級藥劑，只需餵一次就長期有效除蚤、除蝨，但這款藥劑比芬普尼貴百倍，走平價路線的蛋雞場通常不用。
傳統雞舍、平價出售雞蛋的吳姓農民說，養雞場不敢用禁藥餵雞，雞難免有雞蝨、跳蚤，有一些農民會用藥水噴霧殺蝨殺蚤，若體外寄生蟲真的很嚴重再買這支很貴的藥來用。
