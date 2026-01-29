蛋黃不再是心血管戰犯！最新研究逆轉認知：無礙心血管 最健康吃法曝光

生活中心／陳佳鈴報導

蛋黃因富含膽固醇，被廣大病友視為導致動脈阻塞的「心血管戰犯」，甚至在進食時刻意將蛋黃剔除。（示意圖／PIXABAY）

長期以來，蛋黃因富含膽固醇，被廣大病友視為導致動脈阻塞的「心血管戰犯」，甚至在進食時刻意將蛋黃剔除。然而，復健科醫師王思恒指出，根據最新大型臨床實驗「DIABEGG」的研究數據顯示，蛋黃與血管健康之間的負面關聯性已獲得翻案，雞蛋攝取量與血糖、發炎指數之間並無顯著相關。

為了釐清膳食膽固醇與心血管指標的因果關係，科學界進行了名為「DIABEGG」的大型對照實驗。研究人員將糖尿病患者分為兩組進行長達一年的觀察：

· 高攝取組：每週攝取超過 12 顆雞蛋。

· 低攝取組：每週攝取不足 2 顆雞蛋。

實驗結果顯示，兩組受試者在壞膽固醇（LDL）、血糖指標以及血管發炎指數等關鍵數據上，呈現一致的平穩狀態，並無統計學上的顯著差異。王思恒醫師據此說明，雞蛋中的膽固醇並不會直接轉化為阻塞血管的物質。

儘管攝取量放寬，醫師仍強調「如何吃」與「搭配什麼吃」才是影響健康的關鍵因素。針對欲透過飲食控制血糖的民眾，應掌握以下兩大原則「優先選擇純粹烹調法」建議選擇水煮蛋、蒸蛋或茶葉蛋等低油烹調方式。應嚴格避免奶油炒蛋或炸蛋等高油脂處理，以防攝入過多飽和脂肪。「以優質蛋白取代精緻澱粉」若利用雞蛋取代早餐中的麵包、燒餅等精緻碳水化合物，反而能更有效穩定血糖表現。

王思恒醫師強調，與其過度糾結是否剔除蛋黃，民眾更應將防疫心力轉向**「少糖」與「多運動」**，這才是保護血管的根本真理。只要烹調與搭配得宜，糖尿病患者亦能安心享受雞蛋提供的優質營養。

