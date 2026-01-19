蛋黃中的蛋黃！嘉義市「地王」都更案啟動 吸建商目光

嘉義市政府積極推動「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，19日舉辦首場招商說明會。(嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義市政府積極推動「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，為向各界說明招商條件及開發願景，19日在舉辦首場招商說明會，吸引多家建商到場，嘉義市長黃敏惠親自到場背書，強調基地9837平方公尺，將近3000坪，基地完整，在市中心的中心，蛋黃中的蛋黃，這種機會很少有，有意投資的業者要把握。

嘉義市「民族國小西側公辦都更二期案」招商正式起跑，基地面積約2976坪，全區商業區，基地位處民族路、吳鳳北路重要節點，位處文化路、東市場商圈，堪稱是市中心「地王」，一旁就是一期公辦都更案，由國城建設集團投資逾50億元開發，當時開賣最高喊到1坪50萬元，帶動周邊民間建案均價約55萬元，讓二期都更案開發備受關注。

廣告 廣告

嘉義市長黃敏惠與都市發展處長許懷群仔細聆聽顧問公司的簡報。(呂妍庭攝)

嘉義市長黃敏惠說，「民族國小西側二期公辦都市更新案」在市中心的中心，是蛋黃中的蛋黃。(呂妍庭攝)

嘉義市政府積極推動「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」，19日舉辦首場招商說明會。(嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

市府都市發展處長許懷群說明，本案基地面積約9837平方公尺，土地權屬單純，皆為公有土地，嘉義市政府約48％、教育部40％、財政部國有財產署12％。已完成各公地主協議整合，預估投資金額超過50億元，招商投件4月底截止，預計11月完成招商簽約。

根據顧問公司初步規畫，更新獎勵50％，除開發商規畫的住商大樓4棟，必須要有1棟社會住宅、社會福利措施和逾150席的公共停車場。

黃敏惠說，公部門已把土地整合好，民族國小公辦都更二期基地是一期快2倍大，在嘉義市區很少有，是市中心的市中心，蛋黃中的蛋黃，嘉義市這幾年做了很多的努力，且已有第一次招商經驗，二期特別導入城市治理概念，盼結合民間力量，讓近3000坪土地有商業、社會住宅等設施，「這絕對是最好的投資機會」。

都發處透露，民族國小一期公辦都更規畫、招商正值疫情期間，所以僅國城建設一家投件，近年發展條件不同，預期二期招商情況會不錯。

市府團隊與顧問公司在招商說明會現場中，就基地條件、開發構想、公益回饋及招商機制進行完整說明，並與與會業者進行意見交流，並訂於1月28日在台北寒舍艾美酒店辦理第2場招商說明會。

更多中時新聞網報導

經典賽》台灣隊長領軍 中華隊誓奪8強

春節急診不塞車 台大首開公床

火雲邪神梁小龍逝 周星馳悼「永遠懷念」