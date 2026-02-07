蛋黃區也一樣？台北市老公寓「打6折」仍乏人問津 專家揭殘酷原因
房價不斷上漲，尤其是台北市蛋黃區房價更是可怕，許多年輕人已經放棄買房，改買在蛋白區或鄰近縣市。然而房產專家何世昌引用地政局數據，表示北市房價近一年呈現下跌趨勢，其中以公寓最慘，究其原因，在於公寓無論在哪個世代都不受歡迎。
臉書粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文表示「老公寓便宜治百病，但跌起來要人命」，根據最新公布的114年9月台北市住宅價格指數動態及標準住宅價格數據顯示，全市整體較8月小漲約0.65%，又以大樓月漲1.2%較多，然而全市房價卻是下跌2.51%左右，原因在於公寓下修7.05%，相當慘烈。
「嫌貨才是買貨人」何世昌指出，北市老公寓平均成交價每坪僅48.1萬，比起大樓的81.68萬少了33.58萬元，相當於大樓的6折價格，大樓卻賣的遠比老公寓好。他解釋老公寓便宜、實坪大，而許多人嫌棄的大樓虛坪多、實坪小，但實際上大家購屋時仍是口銜體正直的選擇後者，原因在於大樓在各個世代、年齡層中受歡迎程度都遠超老公寓，年輕人平時要上班，沒辦法隨時收包裹，住在有管理室的大樓省市許多；銀髮族出入爬樓梯太吃力，住大樓有電梯可搭省事許多；小資女住老公寓擔憂人身安全，住在有警衛的大樓放心雪多。
何世昌直言，老公寓最後的希望就是重建，一輩子只要押中一次，一口就吃成胖子，然而往往殘酷的現實是，很多人等了一輩子，都等不到那一次。文章也引起網友們熱議：「20年前我在大安區買房就先淘汰公寓了」、「別人都在漲，就老公寓在跌，是不會要命，但是趨勢就看得出來了」、「這幾年有能力買進台北市的人，多數不願住公寓」、「大樓跟得上時代舊公寓無法，人老了會被淘汰公寓也是」、「老公寓是買來租人的，而且要買有都更機會的案子，買來以後自己要去推不要等」、「深有同感，有買公寓賭都更的，等了幾十年都還沒等到」、「坦白說有錢誰會買公寓，當然買大樓」。
但也有人質疑，表示自己住家附近的老公寓依舊保持價格沒有下跌，或是老公寓被特殊交易價格拉低平均，對此何世昌表示房價統計是看整體，且排除特殊交易，用標準住宅為基準，不同區段各有漲跌，最精華的地點還是人人搶。
